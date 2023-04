Messer-Angriff im Fitness-Studio: Täter auf der Flucht – drei Menschen lebensgefährlich verletzt

Von: Kilian Bäuml

Nach einem Angriff mit Messern in einem Fitness-Studio in Duisburg fahndet die Polizei nach den Tätern. © Christoph Reichwein/dpa

In einem Fitnessstudio haben offenbar mehrere Angreifer die Gäste des Studios mit Messern attackiert. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Update vom 19. April, 7.12 Uhr: Die Polizei in Duisburg dementiert, dass es Hinweise auf eine Amok-Tat gebe. Am Dienstag hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass es sich darum handele. Aktuell läuft die Tatort-Aufnahme im Fitnessstudio. Bei der Fahndung nach dem Täter oder den Tätern kann die Behörde keine Neuigkeiten vermelden.

Bluttat in Duisburger Fitnessstudie: Polizei sucht mindestens einen Täter – vier Menschen verletzt

Update vom 19. April, 5.12 Uhr: Wie ein Polizeisprecher gegenüber 24RHEIN mitteilt, laufen die Ermittlungen weiter. Details und Hintergründe sind immer noch unklar. Gegen 17:40 Uhr soll mindestens ein Täter in dem Fitnessstudio John Reed Fitness in der Duisburger Innenstadt Personen mit einer „Hieb- oder Stichwaffe“ verletzt haben.



Aktuell gibt es mindestens einen schwerverletzten und drei Personen, die lebensgefährlich verletzt sind. „Bei allen vier Opfern handelt es sich um deutsche Staatsbürger.“ Weitere Angaben wie Alter oder Geschlecht können aktuell noch nicht mitgeteilt werden, so der Polizeisprecher weiter.

Auch Angaben zum Täter oder zu den Tätern sind noch nicht möglich. Mindestens ein Täter ist flüchtig, heißt es lediglich von der Polizei. Laut verschiedenen Medienberichten könnte es bei der „Hieb- oder Stichwaffe“ um eine Machete handeln, das kann der Polizeisprecher auf 24RHEIN-Nachfrage allerdings nicht bestätigen. „Die Ermittlungen laufen noch.“

Messer-Angriff im Fitness-Studio: Täter auf der Flucht – drei Menschen lebensgefährlich verletzt

Update vom 18. April, 22:02 Uhr: Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt ist nach Polizeiangaben mindestens ein Tatverdächtiger auf der Flucht. Nach der Person werde gefahndet, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Demnach wurden bei dem Angriff mindestens drei Menschen lebensgefährlich verletzt. Bei Twitter schrieb die Polizei: „Drei der Opfer sind lebensgefährlich, ein Opfer schwerverletzt.“

Messer-Angriff im Fitness-Studio: Täter auf der Flucht – Drei Personen lebensgefährlich verletzt

Eine Festnahme gebe es noch nicht, sagte ein Sprecher der Polizei Essen der Deutschen Presse-Agentur. Es sei eine „Stich- oder Hiebwaffe“ verwendet worden. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen. (jon/dpa)

Update vom 18. April, 21.10 Uhr: Inzwischen soll das Fitness-Studio, in dem sich die Bluttat abgespielt hat, wieder gesichert sein, nachdem es von Einsatzkräften der Polizei durchsucht wurde, berichtet 24RHEIN. Zur Hintergrund der Tat sowie zu den Tätern ist weiterhin nichts bekannt, auch wie viele Menschen bei dem Angriff genau verletzt wurden, ist nicht klar. Laut der Bild-Zeitung handelt es sich um eine Amok-Tat. Die Täter befinden sich auf der Flucht.

Update vom 18. April, 20.38 Uhr: Derzeit läuft ein SEK-Einsatz in Duisburg. „Gegen 17:40 Uhr gingen bei der Polizei in Duisburg mehrere Notrufe ein. Eine Person soll mehrere Personen mit einem Gegenstand verletzt haben“, so eine Polizeisprecherin gegenüber 24RHEIN. „Mehrere Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.“

Messer-Angriff im Fitness-Studio: Täter auf der Flucht – Vier Personen verletzt

Der Einsatz in der Schwanenstraße in der Duisburger Altstadt dauert weiter an. Zeugen werden vernommen und weitere Zeugen gesucht. „Wir sind mit starken Kräften vor Ort“, schrieb die Polizei auf Twitter. Die Bevölkerung wird gebeten, den Bereich weiter zu meiden.

Erstmeldung vom Dienstag, 18. April, 20.19 Uhr: Duisburg – Angreifer haben in einem Fitness-Studio mehrere Personen mit Messern angegriffen. Mindestens vier Personen wurden dabei verletzt. Augenzeugen sprachen gegenüber der Bild-Zeitung von großen Messern, vielleicht sogar Macheten als Tatwaffen. Zwei der Opfer schweben derzeit möglicherweise in Lebensgefahr. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll sich die Tat in einer Umkleidekabine der Fitness-Kette John Reed angespielt haben. Aktuell sind mehrere Notärzte und ein Rettungswagen im Einsatz.

Die Täter sollen sich auf der Flucht Richtung Innenstadt befinden, die Hintergrunde der Tat sind völlig unklar. Eine Spezialeinheit der Polizei befindet sich im Einsatz und fahndet mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach den Tätern. Laut Zeugen soll sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz sein. Ein Sprecher der Polizei sagte zur Bild-Zeitung: „Wir bitten die Bevölkerung darum, den betroffenen Bereich in der Altstadt zu meiden.“ (kiba)