Liebestolles Pärchen baut Unfall - beim Verhör wird‘s dann richtig verrückt

Blechschaden an der Kreuzung - das hört sich nach einem sehr gewöhnlichen Autounfall an. Vor dem Crash ging es allerdings besonders leidenschaftlich zu. Um Akt und Straßenverkehr unter einen Hut zu bringen, ging das Paar sehr kreativ vor.

Duisburg - Auf den ersten Blick, schien für die Polizeibeamten in Duisburg alles ganz klar: Nachdem die Ampeln an einer Kreuzung am Samstag gegen 17.30 Uhr ausgefallen waren, krachten ein schwarzer Hyundai und ein grüner Audi zusammen.

Ein 70 Jahre alter Mann, der im grünen Audi unterwegs war, hatte wohl die geltenden Vorfahrtsregeln nicht beachtet, teilte die Polizei in einer Pressemitteilung am Montag mit.

Als die Polizeibeamten eintrafen, war die Unfallstelle bereits geräumt. Da in dem grünen Audi auch eine 34-jährige Frau an Bord war, wurde diese von den Beamten zu dem Unfallablauf befragt und wer von den beiden den Wagen denn gefahren habe.

Polizeikontrolle: Das Paar steuerte gemeinsam den Wagen - während des Geschlechtsverkehrs

„Weil die Angaben des Rentners und seiner jungen Begleiterin, die gleichzeitig Halterin des Audis war, nicht eindeutig waren, bohrten die Polizisten nach“, ist im Polizeibericht zu lesen.

Die 34-Jährige räumte demnach letztendlich ein, dass sie während der Fahrt auf dem Schoß des Audi-Fahrers (70) gesessen und man Geschlechtsverkehr gehabt habe. „Das Lenken, Schalten und Treten der Pedale habe man sich geteilt“, so die Polizei.

Keiner der beiden hatte einen Führerschein. Das liebestolle Pärchen muss nun mit einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

