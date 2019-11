Gruppenvergewaltigung: Vier Männer vergehen sich an 22-Jähriger - Tatverdächtige festgenommen

Widerliches Verbrechen in Düsseldorf: Vier Männer haben in einem Park eine 22-Jährige vergewaltigt. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen festnehmen.

. Ein Passant alarmierte die Polizei, welche die Frau befreite.

Update vom 15. November, 23.00 Uhr: In Düsseldorf sollen vier Männer eine Frau (22) am Dienstag im Volksgarten vergewaltigt haben. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, wurden die Männer (18, 21, 32 und 34 Jahre alt) festgenommen.

Die vier Männer hatten am Dienstag, 12. November, gegen 21 Uhr, in der Nähe des S-Bahnhofs Düsseldorf-Volksgarten in der dortigen Unterführung die junge Frau getroffen. Unter dem Vorwand, sie nach Hause bringen zu wollen, geleiteten sie die 22-Jährige in den Park. Dort sollen sie die Frau sexuell missbraucht haben.

Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, die einen 32-jährigen, der aus Brasilien stammt, unmittelbar nach der Tat antrafen. Er sitzt bereits in Untersuchungshaft. Die drei weiteren Verdächtigen, ein Brasilianer, ein Marokkaner und ein Mann aus Angola, wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Erstmeldung vom 15. November 2019:

Düsseldorf - Eine 22-jährige Frau ist nach Polizeiangaben in einem Düsseldorfer Park Opfer einer Gruppenvergewaltigung geworden. Vier Männer im Alter von 18 bis 34 Jahren seien als Verdächtige ermittelt und festgenommen worden, berichtete die Polizei am Freitag.

Düsseldorf: Männer begleiten Frau unter Vorwand in Park - und vergewaltigen sie

Unter dem Vorwand, sie nach Hause bringen zu wollen, hätten die Männer die 22-Jährige an einer S-Bahnstation abgepasst und in den Park begleitet. Dort sei ein Passant Zeuge der Tat geworden und habe eine Streifenwagenbesatzung alarmiert.

Die Polizisten hätten vor Ort einen der Männer ergreifen und die Frau aus der Situation befreien können. Sie sei danach medizinisch versorgt worden.

