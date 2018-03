Mann fährt betrunken Auto - an einer Ampel passiert Unglaubliches

Dieser Fall ist wirklich kurios: Ein Mann setzte sich betrunken ans Steuer. Als er an einer Ampel halten musste, passierte etwas, womit auch er höchstwahrscheinlich niemals gerechnet hätte.

Dülmen - Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend in einem ungünstigen Moment von der Müdigkeit übermannt worden. Bei laufendem Motor schlief der Mann auf einer Straße in Dülmen (Kreis Coesfeld) beim Warten an der Ampel in seinem Wagen ein. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, hatte ein Zeuge den Fahrer und seinen ebenfalls schlafenden Beifahrer entdeckt und die Beamten alarmiert.

Nachdem die Schlafenden von den Polizisten geweckt worden waren, trat der 18-jährige Fahrer aus Werne sofort aufs Gaspedal. Allerdings befand sich das Fahrzeug im Leerlauf, so dass lediglich der Motor aufheulte und die Beamten den Autoschlüssel beschlagnahmen konnten. Der Fahrer wurde positiv auf Alkohol und Drogen getestet.

