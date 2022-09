Dschungelcamp 2023: Dr. Bob bleibt den Fans erhalten

Von: Susanne Kröber

Aufatmen bei den Fans von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, denn Dr. Bob wird 2023 beim deutschen Dschungelcamp dabei sein. Die Briten kassierten eine Absage.

Australien – 2004 strahlte RTL die erste Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aus, damals noch mit den Moderatoren Sonja Zietlow und dem unvergessenen Dirk Bach. Von Anfang an mit dabei war Robert „Bob“ McCarron, liebevoll Dr. Bob genannt, als medizinischer Betreuer der Dschungelcamp-Kandidaten. Vorbild für das Dschungelcamp ist die britische Reality-Show „I‘m a Celebrity … Get Me Out of Here!“, die McCarron schon zwei Jahre zuvor als unter dem Namen „Medic Bob“ verpflichteten.

Nach Absage an UK-Ausgabe: Dr. Bob ist beim Dschungelcamp 2023 in Australien mit dabei

Auch mit mittlerweile 72 Jahren ist Dr. Bob voll ausgelastet. Deshalb muss die britische Dschungelcamp-Ausgabe 2023 tatsächlich ohne den Kult-Star auskommen. Ein Insider berichtet gegenüber The Sun, dass Bob McCarron so beschäftigt sei, dass er auf etwas verzichten müsse, „leider ist das die UK-Version.“ Nach 20 Jahren bei „I‘m a Celebrity … Get Me Out of Here!“ ist das ein herber Verlust für die Verantwortlichen. „Es ist undenkbar, sich die Show ohne Medic Bob vorzustellen“, so die Quelle.

Daumen hoch! Dr. Bob ist auch 2023 beim RTL-Dschungelcamp dabei. © IMAGO/Future Image

Zum Glück müssen die deutschen Fans sich dieses Szenario nicht ausmalen, denn RTL gab jetzt auf Instagram Entwarnung. Dr. Bob wird dem Dschungelcamp erhalten bleiben und ist 2023 in der 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit dabei.

Dr. Bob ist DAS Urgestein im Dschungelcamp. Und wir könnten uns ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus‘ 2023 nicht ohne ihn vorstellen. Müssen wir zum Glück aber auch nicht. Während die britische Dschungelcamp-Version erstmals ohne ‚Medic Bob‘ stattfindet, ist Dr. Bob im deutschen Dschungelcamp wie gewohnt dabei. Wir fiebern jetzt schon dem Start der neuen Staffel entgegen.

Die Reaktionen auf die RTL-Verkündung fallen durch die Bank positiv aus, kein Wunder, schließlich zählt Dr. Bob seit Jahren zu den absoluten Fan-Lieblingen beim Dschungelcamp. „Die Sendung ohne ihn, da würde echt was fehlen“, schreibt eine Instagram-Userin. „Das ist der Hammer!“, so ein weiterer Kommentar. Und ein Nutzer sieht es ganz pragmatisch: „Wenigstens ein Promi im Dschungelcamp, Dr. Bob.“

Dschungelcamp 2023: Neuer Moderator, alte Location

Ein Ausstieg von Dr. Bob wäre für RTL und für alle Dschungelcamp-Fans schwer zu verkraften gewesen, schließlich fehlt mit Moderator Daniel Hartwich 2023 schon einer der IBES-Erfolgsgaranten. Nach neun Jahren an der Seite von Moderatorin Sonja Zietlow verließ Hartwich das Dschungelcamp aus „familiären Gründen“ nach der 15. Staffel 2022. Sein Nachfolger wird „Ninja Warrior“-Moderator Jan Köppen. Aber nicht nur Dr. Bobs Anblick wird bei den Zuschauern vertraute Gefühle auslösen, auch der IBES-Drehort ist altbekannt.

Coronabedingt fand die Dschungelcamp-Jubiläumsstaffel 2022 in Südafrika statt. 2023 kehrt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aber nun in seine „alte Heimat“ Australien zurück. Im Januar 2023 werden die neuen IBES-Kandidaten sich also wieder auf den weiten Weg nach Down Under machen und dort in diversen Dschungelprüfungen um den Sieg kämpfen – über Risiken und Nebenwirkungen klärt dann wie gewohnt Dr. Bob auf.