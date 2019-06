Spektakulärer Unfall: Auto kracht gegen Hauswand – und bleibt senkrecht stehen

Der Pkw blieb an einem Haus in Bad Driburg senkrecht stehen.

Ein 20-jähriger Autofahrer raste im westfälischen Bad Driburg auf einen Kreisverkehr zu. Plötzlich kracht er gegen eine Hauswand – und blieb senkrecht stehen.

Bad Driburg – Zu einem spektakulären Unfall kam es am frühen Sonntagmorgen (16. Juni) in der Ortschaft Neuenheerse. Anwohner in Höhe des Kreisverkehrs in der Ortsmitte wurden plötzlich von einem lauten Knall geweckt. Daraufhin machten sie eine ungewöhnliche Entdeckung, berichtet owl24.de*.

Bad Driburg: Über Verkehrsinsel gerast

Ein 20-Jähriger war mit seinem BMW von Bad Driburg kommend unterwegs. Dann kam er von der Fahrbahn ab und raste mutmaßlich mit voller Wucht über eine Verkehrsinsel. Anschließend krachte er gegen eine Hauswand – senkrecht.

Unfall in Bad Driburg: Schwieriger Einsatz für die Retter

Dabei wurde der junge Mann verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren 36 Retter aus der Ortschaft und Bad Driburg im Einsatz. Nach Angaben der Polizei sei es schwierig gewesen, den 20-Jährigen aus seinem Pkw zu befreien. Der BMW-Fahrer musste eine Blutprobe abgeben, da er möglicherweise unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

