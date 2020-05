Kinder (2, 5) erwürgt und Münder mit Bauschaum gefüllt: Nahm sich der Mörder ein abscheuliches Vorbild?

Ein Vater würgte seine beiden Kinder und füllte ihre Münder dann mit Bauschaum. Die Ehefrau konnte schwer verletzt entkommen. Nun steht das Urteil fest.

Im Mai 2019 tötete ein Vater seine beiden Kinder auf furchtbarste Weise. Auch seine Ehefrau griff er an.

auf furchtbarste Weise. Auch seine griff er an. Nun wurde er vom Landgericht Dresden zu lebenslanger Haft verurteilt .

. Ein Verdacht der Ermittler lässt erschaudern. Hatte sich der Mann ein Vorbild genommen?

Dresden - Es war eine grausige Tat, über die das Landgericht Dresden nun entschied. Ein Vater hatte seine beiden Kinder getötet und seine Ehefrau schwer verletzt. Die Trennung soll der Grund für die Morde gewesen sein.

Das Plädoyer der Verteidigung auf Totschlag wurde nicht erhört, berichtet RTL von den Verhandlungen. Die Richter stellten eine besondere Schwere der Schuld fest. Laurent F. war skrupellos vorgegangen. Seine zwei und fünf Jahre alten Kinder hatte er zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihre Münder dann mit Bauschaum gefüllt. Mit dem Dämmmaterial in der Kehle erstickten sie chancenlos.

Dresden: Familienvater begeht fürchterliche Bauschaum-Morde - alles aus Rache?

Nun brach der Angeklagte sein Schweigen und gab den Mord an Leo und Maja zu. Alles geschah offenbar aus Rache an seiner Ex-Frau. „Wenn ich falle, fallen wir alle“, soll er ihr in einem Frauenhaus einst gedroht haben.

Und auch seine ehemalige Ehefrau hatte er damals heftig attackiert. Nach den Morden an seinen Kindern soll der arbeitslose Koch auf sie gewartet haben. Nach einem Schlag auf den Kopf und einem abgewehrten Würg-Angriff gelang der Frau glücklicherweise, aber dennoch schwer verletzt, die Flucht. Passanten retteten sie.

Bauschaum-Morde von Dresden: Verurteilter gibt Tat zu - kann sich aber an nichts erinnern

Heute will oder kann sich der mittlerweile 56-Jährige an nichts mehr erinnern. Die Tat scheint sich aus seinem Gedächtnis gelöscht zu haben. „Ich habe meine Kinder verloren“, stottert er immer wieder betroffen. Nach seinem Geständnis wurde er nun zu lebenslanger Haft verurteilt.

+ Dresden: Der Mordprozess gegen den Vater, der seine beiden Kinder getötet hatte, wurde abgeschlossen. © picture alliance/dpa / Robert Michael

Dresden: Mord an zwei Kindern kein Einzelfall - nahm sich Laurent F. ein furchtbares Vorbild?

Die fürchterlichen Morde bekommen nun durch einen Verdacht der Ermittler noch eine weitere grausige Wende. Der Richter spricht von einer „Blaupause“. Nur wenige Monate zuvor hatte sich eine ähnliche Tat ereignet.

Ein zweifacher Familienvater tötete seine beiden Kinder. Eines der Opfer war eine Kindergartenfreundin des später ermordeten Leo. Laurent F. soll dem Prozess des ersten Falls vor Gericht beigewohnt haben. Vermutlich nahm er sich hier ein abscheuliches Vorbild.

In Nordrhein-Westfalen ereignete sich nun ebenfalls ein schrecklicher Vorfall. Ein Kita-Kind wurde tot aufgefunden. Auch hier besteht Mordverdacht. Ein 40 Jahre alter Fall in Bayern wird indes ganz neu aufgerollt.

