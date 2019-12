Busfahrer provoziert mit eindeutiger Botschaft und Ausrede: Arbeitgeber reagiert gnadenlos

Dieses Schild hing in einem Dresdner Linienbus.

Ein Busfahrer sorgt mit Schild in Frakturschrift für Aufregung. Bekannt wird der Fall, nachdem ein Fahrgast ein Bild im Internet veröffentlicht.

Update vom 18. Dezember, 9.55 Uhr: Einen Tag nachdem ein passiv-rassistisches Schild mit den Worten „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“ auf Twitter für Aufregung gesorgt hat (siehe unten), reagiert der Arbeitgeber des Busfahrers: „Wir sind erschrocken. Unser Unternehmen kann keine Plattform für politische Auseinandersetzungen sein“, sagt Matthias Peschke, Firmenchef von Sachsentransporte.

Mittlerweile ist der 52-jährige Busfahrer vom Dienst freigestellt. Warum wird dieser Busfahrer nicht gekündigt? Laut Peschke sei der Busfahrer seit acht Jahren bei Sachtsentransporte tätig, bisher sei dieser Busfahrer nie negativ aufgefallen.

Gegenüber Kollegen hat der Busfahrer erklärt, was ihn zum Anbringen des Schildes motiviert haben soll. „Er wollte klarmachen, dass er der deutschen Sprache mächtig ist“, sagt ein Kollege. Wegen Personalknappheit sollen beim Busunternehmen Sachsentransporte gerüchteweise Fahrer aus Serbien und Osteuropa angeworben werden, die kein Deutsch können. „Davon höre ich zum ersten Mal“, dementiert Geschäftsführer Peschke gegenüber der „Bild Zeitung“.

„Deutscher Busfahrer“ provoziert mit Schild: Passagier fassungslos

Erstmeldung vom 9. Dezember 2019, 7.25 Uhr:

Dresden - „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“ - diese provokant klingenden Worte hat sich ein Busfahrer in Dresden in Frakturschrift an seine Windschutzscheibe geheftet. Das wurde ihm jetzt zum Verhängnis.

Es war ein ganz normaler Montagmorgen für Peter Dörffel, einen 23-jährigen Krankenpfleger aus Dresden. Bis er beim Einsteigen in den Bus der Linie 90 zwischen Löbtau und Gompitz das Schild bemerkte, das sein Busfahrer sich an die Scheibe gepinnt hatte. „Diesen Bus steuert ein Deutscher Fahrer“, stand da - in altdeutscher Frakturschrift verfasst.

Beim Aussteigen machte Dörffel ein Foto und veröffentlichte es auf Twitter:

Hallo, die Nachricht hat uns schon erreicht. Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt. :-( Heute ist dieser nicht mehr unterwegs und dies Verhalten wird auch Konsequenzen haben. /cl — DVB AG (@DVBAG) December 16, 2019

Deutscher Busfahrer provoziert mit Schild in Frakturschrift: „Was zur Hölle soll das“

„Was zur Hölle soll das“, betitelte Dörffel sein Bild kurz und knapp. Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), an die er den Tweet adressierte, reagierten umgehend mit einem kommentierten Retweet: „Hallo, die Nachricht hat uns schon erreicht. Wir fragen uns auch, was mit dem Kollegen nicht stimmt.“ Man kündigte außerdem an, das Verhalten werde Konsequenzen haben.

DVB reagiert auf Skandal um ein Schild in Frakturschrift: „Absolut inakzeptabel“

„Solch ein Verhalten ist absolut inakzeptabel. Wir haben uns umgehend mit dem entsprechenden Subunternehmen in Verbindung gesetzt. Jetzt muss der Vorfall aufgearbeitet werden“, sagte DVB-Sprecher Falk Lösch später den Dresdner Neusten Nachrichten. „Das schadet unserer Reputation. Wir sind weltoffen.“

Der Busfahrer, der für das Subunternehmen Sachsentransport arbeitet, werde keine Busse der Stadt Dresden mehr lenken. Insbesondere sei die Aktion auch deswegen schädlich, weil das Unternehmen sich aufgrund der großen Personalnot gerade bemüht, Busfahrer aus Serbien für Dresden anzuwerben.

Busfahrer: Helden des Alltags und Stein des Anstoßes

