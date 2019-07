Schlägerei: Jugendlicher (14) knockt Mann (22) aus 

Schlägerei in Dreieich: Ein Jugendlicher (14) knockt einen Mann (22) aus.

Dreieich – Am Sonntagmorgen sind zwei junge Männer an der Buchschlager Allee in Dreieich aneinandergeraten. Gegen 2 Uhr soll ein 14-jähriger Offenbacher mit einem 22-Jährigen aus Dreieich zunächst in verbale Streitigkeiten geraten sein, berichtet die Polizei.

Im weiteren Verlauf soll der 14-Jährige Tatverdächtige dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser zu Boden fiel und sich schwer verletzte.

Schlägerei in Dreieich: Mann schwer verletzt ins Krankenhaus

Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in die nächstgelegene Klinik eingeliefert. Der mutmaßliche Täter wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu. (chw)

Lesen Sie auch bei op-online.de*:

Schlägerei von Polizei geschlichtet – doch Streithähne kommen mit Verstärkung zurück

Zwei Männer sind in Frankfurt aneinander geraten. Die Polizei erteilte ihnen einen Platzverweis. Doch das war noch nicht das Ende der Geschichte.

Mann mit 2,49 Promille auf elektrischem Rollstuhl unterwegs – kurioser Grund

Zivile Verkehrsfahnder haben einen Mann mit einem elektrischen Rollstuhl gestoppt – mit 2,49 Promille. Der Grund, warum er mit dem Gefährt unterwegs war, ist kurios.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.