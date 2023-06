Verkehrschaos vorprogrammiert: Elbbrücke für drei Monate dicht

Von: Elias Bartl

Teilen

Die Elbbrücke in Lauenburg wird für drei Monate gesperrt © IMAGO/Schoening

Wegen Bauarbeiten wird die Elbbrücke in Lauenburg für drei Monate gesperrt. Durch die Umleitung droht ein Verkehrschaos.

Lauenburg – Die Lauenburger Elbbrücke wird vom 3. Juli bis zum 29. September für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt. Die Brücke, die bereits seit Jahren nur notdürftig instand gehalten wurde, benötigt nun dringende Reparaturen an den Entwässerungsabläufen und Querfugen. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist eine Vollsperrung unumgänglich, um die Arbeiten durchführen zu können. Eine weitere Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen würde niemandem helfen, da die Brücke mittlerweile den schlechtesten Zustand aller Brücken in Deutschland aufweist.

Elbbrücke in Lauenburg wird für drei Monate gesperrt

Nicht nur Pendler nach Niedersachsen machen sich Sorgen darüber, wie sie während des Berufsverkehrs die andere Seite der Elbe erreichen sollen. Auch Geesthacht droht in dieser Zeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, da die Elbquerung in der Nachbarstadt die einzige Option für den Fahrzeugverkehr nach Niedersachsen sein wird.

Nicht nur Pendler nach Niedersachsen machen sich Sorgen darüber, wie sie während des Berufsverkehrs die andere Seite der Elbe erreichen sollen. © IMAGO/Richard Wareham

Die Sperrung der Elbbrücke in Lauenburg beginnt mit einer nächtlichen Vollsperrung vom 20. Juni bis zum 23. Juni zwischen 21 Uhr und 5 Uhr. In dieser Zeit werden Belastungsfahrten für Messungen durchgeführt. Doch erst zehn Tage später wird es mit der Vollsperrung auch tagsüber ernst. Die Stadt hat mittlerweile ein Verkehrskonzept entwickelt, um einen Verkehrskollaps möglichst zu verhindern.

Allerdings trägt die Stadt selbst dazu bei, dass es zu weiteren Verkehrsproblemen kommt. Während der Brückensperrung sollen wichtige Kanalarbeiten in einem Teil der Hafenstraße durchgeführt werden. Dieser Bereich ist stark frequentiert, da viele Pendler von und nach Niedersachsen diese Bundesstraße nutzen.

Bevölkerung reagiert mit Unverständnis - Elbbrücke in Lauenburg für drei Monate gesperrt

Die Schäden im Untergrund der Hafenstraße stammen bereits aus dem Jahr 2013, als das Hochwasser schwere Schäden verursachte. Während der Kanalarbeiten sollen auch Glasfaserkabel verlegt werden, um einen schnellen Internetanschluss zu ermöglichen. Die Kosten für diese Maßnahme werden zu 100 Prozent aus dem Topf der Wiederaufbauhilfe Hochwasser finanziert. Es steht jedoch noch nicht fest, ob die Arbeiten tatsächlich durchgeführt werden können, da die Beauftragung der Baufirmen noch aussteht.

Die Ankündigung der Arbeiten auf der Hafenstraße sorgt in der Bevölkerung für Unverständnis. Einige sprechen sogar von einem Schildbürgerstreich, da die Stadt bereits vor anderthalb Jahren die Sperrung der Hafenstraße hinter die Sperrung der Elbbrücke geschoben hatte. Damals wurde die Asphaltdecke erneuert. Die Stadt erklärt, dass der Fahrbahnbelag so schadhaft war, dass eine Erneuerung unabhängig von der aktuellen Brückensperrung notwendig gewesen wäre.

Stadt ergreift verschiedene Maßnahmen, um ein Verkehrschaos zu verhindern

Um ein Verkehrschaos während der Sperrung möglichst zu vermeiden, hat die Stadt verschiedene Maßnahmen ergriffen. Die Zufahrt zum Bahnhof wird während der Bauarbeiten vorübergehend einspurig sein, um die Parkplätze vor dem Bahnhof zu erweitern. Zudem wird eine Umleitung über die B209 ausgeschildert, um den Verkehr um die Baustelle herumzuleiten. Die Stadt bittet die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die Beeinträchtigungen und versichert, dass alle Anstrengungen unternommen werden, um die Arbeiten so schnell wie möglich abzuschließen.

Die Sperrung der Elbbrücke und die gleichzeitigen Kanalarbeiten auf der Hafenstraße stellen zweifellos eine Herausforderung für die Pendler und den Verkehr in Lauenburg dar. Die Stadt bemüht sich jedoch, durch gezielte Maßnahmen und Umleitungen die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Es bleibt zu hoffen, dass die Bauarbeiten termingerecht abgeschlossen werden und die Brücke und Straße danach in einem verbesserten Zustand sind, um den Verkehr reibungslos fließen zu lassen.

.