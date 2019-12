Vergewaltigung nach Chat in Dating-App: Bauchschmerzen werden Frau zum Verhängnis

Ein Mann aus Essen ist in Dortmund vor Gericht - es geht um eine mögliche Vergewaltigung.

Dortmund - Millionen von Deutsche suchen sich ihren Partner mittlerweile über die vielen Dating-Apps im Internet aus. Eine junge Frau aus Dortmund etwa war Mitglied der chinesischen Single-Internetseite "Tantan". Doch statt die Liebe ihres Lebens zu finden, wurde die sie Anfang August dieses Jahres offenbar Opfer einer Vergewaltigung.

Dortmund: Mann aus Essen der Vergewaltigung verdächtigt

Der Tatverdächtige (24) aus Essen, ebenfalls Mitglied in der chinesischen Dating-App, knüpfte Kontakt über die Single-Seite, chattete Tage danach über den Messenger "WeChat" mit der Frau aus Dortmund. Am 3. August schließlich sollte es zur schrecklichen Tat in der Wohnung der Frau kommen.

So soll sich der Tatverdächtige an jenem Tag zur Wohnung seiner Chat-Bekanntschaft begeben haben, um dort um Einlass zu bitten. Die Frau hatte den 24-Jährigen zuvor aus ihrer App gelöscht, ihm aber zuvor offensichtlich ihre Adresse genannt.

Um die Zurückweisung der Löschung zu klären, habe der Tatverdächtige laut Anklage offenbar in die Wohnung der Dortmunderin gewollt. Demnach soll er die Zurückweisungen nicht akzeptiert haben.

Tatverdächtiger klingelt an Wohnung in Dortmund

Der Angeklagte soll zunächst geklingelt haben, zunächst aber ohne Erfolg. Die Zeugin gab bei der Polizei an, dem Mann nicht geöffnet zu haben. Dann soll der Tatverdächtige eine Mitleidsnummer gestartet haben. Er habe, so die Zeugin, auf starke Bauchschmerzen verwiesen, habe angegeben, auf die Toilette zu müssen.

Danach soll die Frau ein Einsehen gehabt haben. Sie ließ den Mann in ihre Wohnung, wo das Schicksal dann wohl seinen Lauf nahm. Zunächst habe der Mann die Herausgabe des Handys der Frau gefordert, erst ohne, dann mit der Zuhilfenahme eines Messers aus der Küche der Frau.

Vergewaltigung in Wohnung einer Frau aus Dortmund

Selbiges Messer soll der Tatverdächtige dann genutzt haben, um die Dortmunderin zum Geschlechtsverkehr zu zwingen. Nachdem die Frau mehrfach wiederholt hatte, dies nicht zu wollen, soll es zur Vergewaltigung gekommen sein.

Jetzt muss sich der 24-jährige Mann aus Essen vor Gericht verantworten. Der Prozess vor dem Dortmunder Landgericht startet am 19. Dezember dieses Jahres. Der Angeklagte sitzt derzeit in der JVA Dortmund in Untersuchungshaft. dag