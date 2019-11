Dortmund: Rapper 18 Karat nach Festnahme wieder frei - Bandidos-Schießerei bleibt ein Rätsel

Der Friseursalon in Dortmund wurde von der Polizei abgesperrt.

Der Dortmunder Rapper 18 Karat soll etwas mit der Bandidos-Schießerei zutun haben. Nach der Festnahme ist er jetzt wieder auf freien Fuß.

Nach den Schüssen auf einen Bandidos-Friseur in der Dortmunder Innenstadt im Juli diesen Jahres wurden am Mittwochmorgen (20. November) zwei Verdächtige festgenommen. Der Dortmunder Rapper 18 Karat und ein 27-Jähriger sollen an der Schießerei beteiligt gewesen sein, wie RUHR24.de* berichtet. Mittlerweile sind die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

