Vier Fliegerbomben vermutet: Mega-Evakuierung in Dortmund - zuerst Krankenhaus-Patienten verlegt

Dortmund - In einem dicht besiedelten Wohngebiet in der Dortmunder Innenstadt werden vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet. Am Samstag (11.1.) startete deshalb eine aufwendige Evakuierung.

Vier Fliegerbomben vermutet: Mega-Evakuierung in Dortmund

Die vermuteten Fliegerbomben befinden sich in der Nähe zweiter Krankenhäuser. Patienten werden mit Krankenwägen zu anderen Kliniken gebracht.

Um die beiden Kliniken in Dortmund vor Bombensplittern und Druckwellen zu schützen, werden Schutzwände aus Containern angebracht.

Bislang verläuft die Evakuierung der Patienten ohne größere Zwischenfälle. „Es läuft alles wie am Schnürchen“, sagte eine Stadtsprecherin am Samstag.

Falls sich der Verdacht bestätigt, sollen die Bomben am Sonntag (12.1.) entschärft werden. Dazu müssen rund 14.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ab Sonntagmittag wird dann auch der Bahnverkehr im Ruhrgebiet eingeschränkt. Der Fernverkehr wird großräumig umgeleitet. Regionalzüge wenden in größeren Bahnhöfen vor Dortmund oder sollen Ausweichstrecken nehmen.

