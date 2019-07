Schwerer Unfall in Dorsten: Zwei Autos krachen ineinander - Senioren prallen gegen Baum

In Dorsten kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall: Zwei Autos krachten ineinander - zwei Senioren prallten anschließend gegen einen Baum.

Dorsten - Am Dienstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Dorsten, wie 24VEST.de* berichtet. Dabei prallten zwei Autos ineinander: Ein 76-jähriger Autofahrer und seine 73-jährigen Beifahrerin krachten in das Auto eines 25-Jährigen. Durch den Aufprall prallten die beiden Senioren gegen einen Baum.

Unfall in Dorsten: Drei Personen werden schwer verletzt

Der 25-Jährige sowie die zwei Senioren wurden schwer Verletzt und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Ein 20-jähriger Beifahrer des 25-Jährigen wurde leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 34.000 Euro.

rath