Frank Rosin besucht griechische Taverne - das Restaurant hat ein ganz grundlegendes Problem

Sternekoch Frank Rosin aus Dorsten verschlägt es an diesem Donnerstag in ein griechisches Restaurant nach Oberbayern. Von mediterranem Flair ist dort keine Spur.

Dorsten / Recklinghausen - Wie 24VEST.de* berichtet, besucht der Dorstener Sternekoch Frank Rosin in seiner neuen Sendung "Rosins Restaurant - ein Sternekoch räumt auf" an diesem Donnerstag, 15. August, um 20.15 Uhr auf Kabel Eins eine griechische Taverne in der kleinen Gemeinde Wörth in Oberbayern. Das Restaurant wird im Sportheim des SV Wörth von der Familie Moumoulidis betrieben.

"Mediterranes Flair sucht man hier jedoch vergebens", heißt es in einer Mitteilung des Privatsenders. Außerdem arbeitet sich die 43-jährige Köchin Tanja Moumoulidis hier alleine kaputt. Von familiärer Unterstützung ist keine Spur.

Recklinghäuser Küchenchef schlägt Chance seines Lebens aus

Anfang August stand bereits das Restaurant "Meson Mallorquin" in Recklinghausen im Mittelpunkt der Sendung. Sternekoch Frank Rosin wollte dem Küchenchef eine neue Chance geben. Dieser lehnte jedoch ab.

avm

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.