Diebstähle in Teo-Märkten – Tegut rüstet auf

Mitarbeiter sind Fehlanzeige: Tegut setzt bei seinen Teo-Märkten auf Selbstbedienung. © Björn Friedrich/dpa

Das Supermarkt-Konzept Teo von Tegut kommt ohne Kassierer aus. Kein Wunder, dass dies Ladendiebe anlockt. Welche Maßnahmen das Unternehmen ergreift, um Diebstähle zu verhindern, lesen Sie hier:

Fulda - In Hessen, Bayern und Baden-Württemberg gibt es 16 Teo-Märkte – neun davon im Landkreis Fulda. 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche ist in den Mini-Läden von Tegut der Einkauf möglich – und das fast ohne Personal. Stehlen ist also nicht allzu schwer.

Warum Tegut zum Diebstahlschutz auch Monitore in den Teo-Märkten anbringt, erfahren Sie bei fuldaerzeitung.de.

Mittlerweile hat Tegut einige Vorkehrungen getroffen, um Diebstähle zu verhindern. Dabei setzt das Unternehmen auf künstliche Intelligenz sowie Detektive aus Fleisch und Blut.