Pakete verschwinden immer wieder aus dem Flur – Mann überführt Dieb mit Türsensor

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Er überführte einen Paketdieb: Marco Gertenbach brachte einen Türsensor an den Karton an. © ANDREAS FISCHER

Bei Marco Gertenbach, der im Kasseler Stadtteil Mitte wohnte, verschwanden immer wieder Pakete aus dem Hausflur. Er stellte dem Dieb eine Falle.

Kassel – Irgendwann hatte Marco Gertenbach (39) die Nase voll. Drei Jahre lang wohnte er in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Königstor, Stadtteil Mitte. Und ständig wurden Pakete, die er bestellt und die die Boten im Hausflur abgelegt hatten, geöffnet oder komplett gestohlen. Zwischen September 2022 und Februar 2023 waren es allein sieben Fälle, sagt Gertenbach.

Er habe viel online bestellt, zum Beispiel einen Handy-drucker, Blu-Rays oder Druckerzubehör. Über die Diebstähle habe er sich sehr geärgert, auch wenn Amazon die Ware ersetzen musste, weil er nichts unterschrieben hatte. Deshalb kam Gertenbach im Februar auf die Idee, dem Paketdieb eine Falle zu stellen.

Pakete geklaut: Mann aus der Nachbarschaft auf frischer Tat ertappt

Das machte er, indem er ein Paket präparierte. Gertenbach packte in einen Karton mit Wasser gefüllte Glasflaschen. Das Paket sollte schwer sein. Damit sollte der Anschein erweckt werden, dass darin teure Ware verschickt worden ist. Zudem baute Gertenbach einen Türsensor in das Paket ein, der folgendermaßen funktionierte: Wenn die Oberseite des Pakets geöffnet wird und die beiden Magneten getrennt werden, dann bekommt er sofort eine Nachricht auf sein Handy. Zudem druckte er ein Sony-Label aus, klebte es auf das Paket, um vorzutäuschen, dass die Ware von dem japanischen Elektronikkonzern stammt.

Dann stellte er das Paket im Treppenhaus ab. An jenem Ort, wo schon so viele Pakete von ihm gestohlen oder geplündert worden waren. Darüber hinaus sagte er einem Freund Bescheid, der mit ihm in der Wohnung wartete. Er wollte einen Zeugen haben.

Nach zwei Stunden habe er die Nachricht auf sein Handy bekommen, dass das Paket geöffnet worden sei. Gertenbach und sein Freund liefen in den Flur, um den Dieb zu stellen. Und dort habe er den Mann mit seinem Paket gesehen, den er aus der Nachbarschaft kannte.

Kassel: Dieb terrorisiert Mann nach Anzeige

Der Mann habe das Paket geöffnet. Nachdem dieser erkannt habe, dass in dem Karton nur Wasserflaschen waren, habe er es wieder im Hausflur abgestellt. Gertenbach sprach den Mann nicht direkt an, sondern erstattete Anzeige bei der Polizei.

Das blieb für beide Männer nicht folgenlos. Polizeisprecherin Ulrike Schaake bestätigt, dass mittlerweile gegen einen 35-jährigen Mann in dieser Sache ein Strafbefehl wegen Diebstahls von 60 Tagessätzen á zehn Euro erlassen worden ist.

Der Mann sei allerdings nur wegen des letzten Diebstahls vom 28. Februar belangt worden. In den anderen sieben Fällen habe kein Tatverdächtiger ermittelt werden können.

Aber auch für Marco Gertenbach, der als Gesundheits- und Krankenpfleger arbeitet, hatte die Anzeige Folgen. Er sagt, dass der Beschuldigte gewusst habe, dass er die Anzeige erstattet hat. Sein Auto sei daraufhin mehrfach zerkratzt und zudem vollgerotzt worden. Zudem hätten Scherben unter einem Vorderrad gelegen. Auf die Attacken und die angespannte Situation hatte Marco Gertenbach keine Lust mehr. Er ist weggezogen. (use)

