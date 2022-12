Sternschnuppen der Geminiden zeigen sich ab dem 4. Dezember

Von: Patrick Klapetz

Ein Mann beobachtet den Himmel über der Felsformation Brimham Rocks während des Geminiden-Meteoritenschauers. (Foto mit Mehrfachbelichtung nachbearbeitet) © Danny Lawson/dpa

Die ersten Sternschnuppen der Geminiden zeigen sich die ersten Sternschnuppen der Geminiden. Ab dem 4. Dezember 2022 erscheinen sie am Sternbild Zwilling.

Berlin – Erst im November zeigten sich die Sternschnuppen der Leoniden am Nachthimmel. Im Dezember 2022 werden es vor allem die Sternschnuppen der Geminiden und Ursiden sein. Letztere lohnen sich für Sternenfans kaum, aber die Geminiden können mit bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel erscheinen.

Ganz so viele Sternschnuppen wird es den gesamten Dezember 2022 über nicht geben. Der Höhepunkt der Geminiden wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 2022 erreicht. Bereits ab dem 4. Dezember 2022 zeigen sich die ersten Sternschnuppen der Geminiden im Sternbild Zwilling.

Sternschnuppennacht 2022: Wie viele Sternschnuppen der Geminiden wird es regnen? Beim Blick in den Himmel sollte Ihnen eines bewusst sein: Die maximale Anzahl an Sternschnuppen wird mit dem ZHR (Zenithal Hourly Rate beziehungsweise zenitale stündliche Rate) angegeben. Diese Anzahl gilt jedoch nur bei idealen Bedingungen wie einer sternenklaren Nacht, wenig Lichtverschmutzung durch andere Himmelskörper oder Straßenbeleuchtung. Diese idealen Bedingungen herrschen jedoch fast nie. Tatsächlich können Beobachter auch bei den Sternschnuppen im Dezember 2022 ungefähr die Hälfte der angegebenen Sternschnuppen pro Stunde erkennen. Bei den Geminiden wären das ungefähr 75 Sternschnuppen pro Stunde. Bei den Ursiden eher fünf statt zehn.

Fast ein Weihnachtsstern: Wann zeigen sich die Geminiden im Dezember 2022?

Die ersten Sternschnuppen der Geminiden zeigen sich ab dem 4. Dezember 2022. Ihren Höhepunkt erreichen sie in der Nacht zum 15. Dezember 2022. Dann zeigen sich die meisten Sternschnuppen am Himmel. Die letzten Sternschnuppen der Geminden können am 20. Dezember 2022 beobachtet werden, kurz vor Weihnachten.

Sternschnuppen im Dezember 2022: Wo kann man die Geminiden beobachten?

Wer den Meteorstrom der Geminiden beobachten will, sollte zum Sternbild Zwilling (lat. Gemini) schauen. Dort befindet sich der Radiant der Sternschnuppen, also ihr scheinbarer Ursprung. Tatsächlich sind sie ein Überbleibsel des Asteroiden Phaeton, der beim Wandern durch unser Sonnensystem einen Schweif aus kleinen Gesteinsbrocken und Staub hinterlässt. Durch diesen Schweif fliegt die Erde einmal im Jahr, weswegen die Geminiden zu den wiederkehrenden Sternschnuppen gehören. Wie Sternschnuppen entstehen, können Sie in unserem Gespräch mit Carolin Liefke vom Haus der Astronomie nachlesen.

Am Abend des 14. Dezembers 2022 wird das Sternbild Zwilling, von dem die Geminiden zu entstammen scheinen, ab circa 18:30 Uhr (MEZ) im Nordosten aufgehen. Ab 22:00 Uhr steht das Sternbild im Osten. Gegen 02:00 Uhr nachts am 15. Dezember 2022 befindet sich das Sternbild Zwilling im Zenit – seinem höchsten Punkt am Nachthimmel. Im Nordwesten wird es erst untergehen, wenn die Sonne bereits aufgegangen ist. Somit können Sie die Geminiden mit etwas Glück über die gesamte Nacht hinweg beobachten.

Weihnachten 2022 am Sternenhimmel: Über die Feiertage zeigen sich die Sternschnuppen der Ursiden

Die Ursiden zeigten sich vom 17. bis zum 26. Dezember. Ihren Höhepunkt erreichen sie mit ungefähr zehn Sternschnuppen pro Stunde bei idealen Bedingungen in der Nacht des 22. Dezember 2022. Der Blick dafür sollte zum Sternbild Ursa Minor fallen, auch bekannt unter den Namen Kleiner Wagen oder Kleiner Bär. Besonders markant ist dessen hellster Stern: der Polarstern.

Die Ursiden werden sich ab circa 17:00 Uhr am 22. Dezember 2022 am nördlichen Abendhimmel zeigen. Bis zum Morgengrauen können sie das Sternbild des Kleinen Wagen und somit eventuell auch die Sternschnuppen der Ursiden erkennen.