Das Gäubodenvolksfest in Straubing wurde am 11. August eröffnet. Es ist eigenen Angaben zufolge das zweitgrößte in Bayern und hat sich aus einem 1812 gegründete Landwirtschaftsfest entwickelt. Wir zeigen im Folgenden die sieben schönsten Fotos von der Eröffnung. © Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Collage: Merkur.de)