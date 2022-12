DFB-Elf versagt bei Katar WM: Was hat dich bloß so ruiniert, „liebstes Kind“?

Von: Yannick Hanke

Leere Blicke, aber zumindest volle Konten: Deutschland hat sich bei der Katar WM nicht gerade mit Ruhm bekleckert – auch abseits des Platzes. © Christian Charisius/dpa/Montage

Der DFB und mit ihm die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft haben versagt. Auf und neben dem Platz. Das frühe Ausscheiden bei der Katar WM ist die Folge. Ein Kommentar.

Berlin/Doha – Im Erfolg macht man die größten Fehler, heißt es im Volksmund. Da hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) offenkundig ganz genau hingehört. 2014 war der Höhepunkt einer Entwicklung erreicht, die Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff und Jogi Löw zehn Jahre zuvor angestoßen hatten: der Gewinn des WM-Titels gegen Argentinien. Danach ging es schleichend bergab.

Davon zeugt nicht zuletzt das Auftreten der Fußball-Nationalmannschaft bei der Katar WM. Das Aus in der Vorrunde, der alles andere als souveräne Sieg gegen Costa Rica war zu wenig. Passabel gegen Spanien, zu schlampig und fahrlässig gegen Japan. Soweit das Sportliche. Dazu abseits des Platzes Auftritte und Aussagen, schon im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft, die peinlicher nicht sein könnten. Es sei nur an die Posse um die „One Love“-Binde erinnert. Das kollektive Versagen, es ist perfekt. Und wirft die Frage auf: Was hat den DFB bloß so ruiniert?

Katar WM: DFB-Elf will nach den Sternen greifen – und lebt nur noch von glorreicher Vergangenheit

Immerhin hatte Jogi Löw sich selbst und seinem späteren Nachfolger Hansi Flick nach dem WM-Sieg 2014 keinen Bärendienst erwiesen, wie „Kaiser“ Franz Beckenbauer im Juli 1990. Damals hatte das DFB-Team ebenfalls den WM-Titel gewonnen, ebenfalls gegen Argentinien. Wohl von Glücksgefühlen übermannt und sich keiner Verantwortung mehr bewusst, sagte die mit Schatten behaftete Lichtgestalt des Deutschen Fußballs, damals Trainer der Gewinnertruppe: „Auf Jahre hinaus wird unsere Nationalmannschaft unschlagbar sein“. Dann trat Beckenbauer zurück – und hinterließ seinen Nachfolgern ein Erbe, an dem viele scheiterten.

Zum Scheitern verdammt, hieß es 2004, sei auch die DFB-Mission von Jürgen Klinsmann. Zusammen mit Löw und Bierhoff wurde ein Team, vor allem aber auch ein Image geformt, das zunächst ins Sommermärchen 2006 einzahlte und über drei weitere Turnier schließlich im Gewinn des WM-Pokals 2014 mündete. Den hatten bei der Katar WM 2022 wohl nur die kühnsten Optimisten, die es mit der Fußballnation Deutschland halten, erwartet. Aber warum eigentlich? Was ist seit diesem 13. Juli 2014, der magischen Nacht von Rio, eigentlich alles falsch gelaufen?

Vorne pfui, hinten pfui: DFB-Elf mit viel Talent, das häufig pennt

Vielleicht hätte Löw auf dem Höhepunkt seines Schaffens zurücktreten sollen. Spätestens aber nach der verkorksten WM 2018, wo man in der Vorrunde ausschied. Auf dem Papier: eine Mischung aus jungen, talentierten sowie erfahrenen, gestandenen Spielern. Auf dem Platz: keine Mannschaft, nur die Ansammlung von begabten Einzelspielern. Erschreckende Parallelen zur Katar WM, oder?

In der Offensive wurde es verpasst, klassische Mittelstürmer der Marke Klose zu entwickeln und ins Spielgeschehen einzubinden. Defensiv wiederum klaffen mehr Löcher, als ein Schweizer Käse erlaubt. Talent ja, Sicherheit nein. So war es auch 2018, so war es auch bei der EM 2021, wo man zumindest das Achtelfinale erreichte. Doch sollte das Erreichen der K.-o.-Runde der Minimalanspruch einer Deutschen Fußball-Nationalmannschaft sein. Mittlerweile aber erscheint es fast wie das höchste der Gefühle. Spötter würden sagen, es gab bislang einen Boykott der DFB-Elf bei der Katar WM – rein sportlicher Natur.

Katar WM: „Der Deutschen liebstes Kind“ steckt in der Pubertät fest

Berti Vogts, der auf Beckenbauer als Trainer der DFB-Elf folgte (und 1996 Europameister wurde), sagte einst über die Fußball-Nationalmannschaft: „Sie wird immer der Deutschen liebstes Kind sein“. Mittlerweile ist man gewillt zu sagen, man schaut eher einem Pubertierenden dabei zu, wie er zwar Erfahrungen sammelt, aber auch regelmäßig auf die Fresse fliegt. Es fehlt an Ecken und Kanten der Spieler, lieber Gleichförmigkeit, bloß nichts Unbedachtes sagen. Die Medienabteilung des DFB spielt hier natürlich mit rein. Keine Charaktere, nur vereinzelt Lautsprecher, die wie Manuel Neuer oder Thomas Müller ihren Zenit längst überschritten haben.

Es fehlt aber auch an dem sinnstiftenden Identifikationspotential, dass eine DFB-Elf über Jahrzehnte hinweg zu stiften wusste. 1954, nach den schweren Kriegsjahren. 1990, zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung. 2006, beim Sommermärchen im eigenen Land. Und 2022? Kaum Begeisterung für eine Mannschaft (ehemals: Die Mannschaft; danke, Herr Bierhoff), die einfach nicht verstanden hat, worauf es beim Fußball – ganz gleich ob Kreisliga oder Weltmeisterschaft – ankommt: Leidenschaft, Fairness, Spaß, das Einstehen für elementare Werte der Gesellschaft. Aber macht ja nichts, das fürstliche Gehalt vom Verein ist dennoch pünktlich auf dem Konto. Finanziell ist die Welt beim DFB (fast) noch in Ordnung. Schließlich hat auch Rewe keine Lust mehr auf die Flick-Elf.

Katar WM zeigt: DFB-Elf braucht Umbruch – und Trennung von Neuer, Müller und Bierhoff

„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, hat Hermann Hesse mal geschrieben. Noch so eine Weisheit. Wie aber verhält es sich mit dem Ende? Denn das, eine große Zäsur, ist zwingend notwendig. Der einstige Innovator Bierhoff, der mit seinen Visionen stets zwei Schritte voraus zu sein schien, hat sich längst selbst eingeholt. Nach der WM 2018 wurde sein Rücktritt gefordert, nun sollte er von sich aus gehen. Auch Bundestrainer Hansi Flick steht auf dem Prüfstand, seine Maßnahmen haben in knapp eineinhalb Jahren als Bundestrainer bislang nicht gegriffen.

Es stellt sich auch die Frage, welche Spieler letztlich „ausgedient“ haben. Wer aber auch vielleicht von sich aus den Dienst im Trikot der Nationalelf quittiert. Von den Recken des WM-Triumphs sind Manuel Neuer und Thomas Müller die schillerndsten Figuren (und die einzigen „Überbleibsel“ neben Matthias Ginter und Mario Götze). Sie haben ihren Wert längst unter Beweis gestellt – und sollten jüngeren Kollegen den Vortritt lassen. Sich auf den FC Bayern konzentrieren, Meisterschaften in Serie einfahren, Weisheiten von sich geben.

Apropos Weisheit: „Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen“, hat Englands Stürmer-Ikone nach dem Halbfinal-Aus gegen Beckenbauers Elf bei der WM 1990 gesagt. Ein Spruch, den es längst einzumotten gilt. Außer, das „liebste Kind des Deutschen“ beruft sich in absehbarer Zeit wieder auf alte Stärken und Werte. Auf und neben dem Platz.