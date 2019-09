Jetstream, Polarluft und eisige Temperaturen: Wetter-Kettenreaktion steht bevor

Wer auf ein goldenes September-Finale hofft, wird wohl enttäuscht. Das Wetter in Deutschland bestimmt schon wieder ein Tief. Alle Infos im Wetter-Ticker.

Der Spätsommer zeigte sich zum Finale von seiner goldenen Seite.

Nach einem Traumwochenende sieht es Montag schon ganz anders aus.

Wetterlage hat sich pünktlich zum Herbstanfang 2019 komplett geändert.

Ende September 2019 rauscht der erste Herbststurm über den Atlantik heran, Wetter-Experten warnen.

Update vom 27. September, 9.04 Uhr: Meteorologen warnen bereits seit Tagen vor Orkanböen, nun scheint sich die Wetterwarnung für die nächsten Tage zuzuspitzen. Während für Samstag lediglich Wind und vereinzelt Regen angekündigt sind, kann es ab Montagmorgen richtig ungemütlich werden. Über das genaue Ausmaß von Tief „Mortimer“ kann bislang nur spekuliert werden, doch das nächste Tief steht bereits in den Startlöchern.

Wie auch The Weather Channel berichtet, soll sich bereits am Dienstag und Mittwoch ein weiteres Tiefdruckgebiet anbahnen. Die beiden Tiefs sollen sich demnach in Folge sogar verbinden, gemeinsam polare Kaltluft aus dem hohen Norden anziehen. Für den Großteil Deutschlands kann das eisige Temperaturen, Bodenfrost und Nebel bedeuten.

Auslöser für die aufeinanderfolgenden Tiefdruckgebiete sei laut The Weather Channel der sogenannte „Jetstream“. Und dieser liege im Herbst direkt über Deutschland. Dabei handelt es sich demnach um ein Starkwindband, das die Tiefdruckgebiete von West nach Ost lenkt. Der Wind in der unteren Atmosphäre, also direkt über dem Erdboden, soll demnach verstärkt werden. Es wird also stürmischer.

Wetter in Deutschland: Erst Orkanböen - dann fällt der erste Schnee

Update vom 26. September, 15.16 Uhr: Wie wird das Wetter am Wochenende? Diese Frage scheint im Augenblick Wetter-Experten weniger zu interessieren. Der Fokus richtete sich gerade mehr auf den ersten Herbststurm, der über den Atlantik heranrauscht. Laut dem Europäische Wettermodell ist am Sonntag und Montag (1.Oktober) mit schweren Sturmböen und Orkanböen bis 120 km/h zurechnen.

An das Sturmtief „Ignaz“ (17. September) vor zwei Wochen erinnern sich vielleicht noch einige. Der Sturm mit Böen von „nur“ 105 km/h legte im Norden Deutschlands den Bahnverkehr lahm. Züge wurden evakuiert, Reisende mussten im ICE übernachten.

Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell am Sonntagabend vor zunehmend stürmischen Böen. In der Nacht auf Montag dann im Bergland und an der Nordsee vor orkanartigen Böen, auch einzelne Orkanböen seien demnach möglich. Wie stürmische es beispielsweise in Hannover werden kann, zeigt eine Grafik von kachelmannwetter.com.

Die Ensembles für #Sturm mit 50 Lösungen für jeden Ort sind da - hier Beispiel #Hannover. Man sieht die große Bandbreite bei den Windböen, es zappelt aber So/Mo. Hier einfach Ort eingeben und nachsehen: https://t.co/HOS7zZ4MLw /FR pic.twitter.com/dGMmTIVppY — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) September 26, 2019

Der goldene Oktober lässt allerdings dann weiter auf sich warten. Hinter der Sturmserie dreht der Wind, laut Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net rasch auf Nordwest. Und dann kämen kühle Luftmassen nach Deutschland. Ab 900 bis 1000 Metern soll es dann in den Hochlagen der Mittelgebirge schneien.

Video: Jetstream bringt Sturmserie nach Deutschland

September-Finale: Experten warnen vor gefährlichem Sturm

Update vom 26. September, 9.12 Uhr: Nach dem Tief ist vor dem Tief... - Tief „Lysander“ verlagert seinen Schwerpunkt zwischen Island und den Britischen Inseln und bestimmt das Wetter in Deutschland: Regen zieht von Westen heran. Der Wind dazu kommt aus südlicher Richtung. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist in exponierten Mittelgebirgslagen dann mit stürmische Böen um 70 km/h (8 Bft), in den Kammlagen des Schwarzwaldes, des Harzes und auf den Alpengipfeln auch Sturmböen um 80 km/h (9 Bft) zu rechnen. In den nächsten Tagen wird es laut den Wetter-Experten freundlicher. Sonnig Abschnitte lassen die Temperaturen am Wochenende in den Alpen sogar bis 24 Grad klettern.

Doch in der Nacht auf Montag spitzt sich die Lage laut den ersten Prognosen zu. Der DWD warnt aktuell schon vor orkanartigen Böen im Bergland und an der Nordsee.

Wetter in Deutschland: Experte warnt vor heftigem Sturm - Neues Verkehrschaos droht

Update vom 25. September, 15.19 Uhr: Das Deutschlandwetter hat sich nun sehr schnell auf Herbst eingestellt und in den kommenden Tagen erwartet uns eine sehr wechselhafte Witterung. Der Grund: Aktuell geben sich die Tiefdruck-Gebiete die Klinke in die Hand. Eines davon ist das Sturmtief, zu dem sich der ehemalige Hurrikan Humberto entwickelt hat und das derzeit das Wetter bei den Britischen Inseln im Griff hat. Gerade der Norden Deutschlands spürt am Mittwoch und Donnerstag die Ausläufer dieses Tiefs, das zwar Wolken und Regen bringt, aber keine starken Winde.

Die gibt es in Deutschland dann voraussichtlich ab Montag. Dann wird nach Angaben von wetter.net ein Sturmtief von Norden her über die Bundesrepublik ziehen. Das Sturm-Zentrum liegt genau über Norddeutschland, aber auch die Mitte und der Osten Deutschlands sollten die teils heftigen Böen zu spüren bekommen. Selbst in den Tieflagen könnten Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h über das Land ziehen.

Dieses Sturmtief könnte extrem gefährliche Folgen haben: Da die Bäume aktuell noch dicht belaubt sind, könnten diese leicht umstürzen und den Straßen- und Schienenverkehr erneut blockieren. Zwar ist die „genaue Lage des Systems (...) heute noch nicht sicher“, meint Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net, „allerdings könnte dieser heftige Herbststurm den Montagmorgen ganz schön durchrütteln“. Er warnt deutlich vor der „gefährlichen Wetterlage“. Und auch schon am Sonntagabend könnten uns die ersten Sturmausläufer treffen. Und auch davor sei kein „schönes Altweibersommer-Wetter“ zu erwarten.

Ex-Hurrikan Humberto pirscht sich an - Wetterdienst warnt vor Sturm

Update vom 25. September, 7.13 Uhr: Der Ex-Hurrikan Humberto hat sich am Mittwoch westlich der Britischen Inseln positioniert, berichtet das Wetterportal unwetterzentrale.de. Dieses Tief sorgt für recht wechselhaftes Wetter.

Dazu ist mit einem stürmischen Wind aus Südwest, einzelnen kurzen Gewittern und Starkregen zu rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen in exponierten Kamm-, Kuppen- und Gipfellagen der Alpen und des Schwarzwaldes.

Regen, Regen, Regen: Dicke Wolken über Deutschland - kommt der Sonnen-Durchbruch?

Update vom 24. September, 15.30 Uhr: Regen, Regen, Regen! Bis Freitag ziehen zahlreiche Regengebiete durchs Land. Am Mittwoch gibt es nur wenige Lichtblicke. Bis zu drei Stunden wird immerhin in Ostfriesland die Sonne scheinen, rund zwei Stunden sind es in Köln, besonders trüb bleibt es jedoch im Osten.

Am Donnerstag zieht das nächste Regengebiet aus Südwesten über das Land. Am Freitag zieht sich ein neues Regenband vom Saarland bis nach Brandenburg.

Einen Wetter-Durchbruch gibt es am Freitag nur im Süden: Es wird freundlich und die Temperaturen klettern auf bis zu 24 Grad. Ein Traum für die Wiesn-Wirte und Oktoberfest-Besucher!

Das Portal wetter.com wagt auch schon einen Wetter-Ausblick bis Anfang Oktober. Nach einem kühlen, windigen und teils nassen Start soll es zum Einheitstag aus Südwesten freundlicher werden. Ab dem 6. Oktober bahnt sich ein goldener Oktober an. Zumindest stehen die Chancen auf einen milden Oktober-Herbst gut.

Wetterpatenschaften für 2020 werden verkauft - So viel kostet ein Tief

Update vom 24. September 2019, 13.07 Uhr: Auch im kommenden Jahr gibt es wieder die Möglichkeit eine Patenschaft für ein Hoch- oder Tiefdruckgebiet zu übernehmen. 2020 tragen Hochs männliche und Tiefs weibliche Vornamen, verrät Meteorologe Thomas Dümmel vom Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, wo die Namen seit 2002 von Interessierten gekauft werden können.

Über die Aktion Wetterpate können Bürger oder Firmen ab diesem Mittwoch (0.00 Uhr) ihre Patenschaften erwerben.

Übrigens sind Hochdruckgebiete mit 299 Euro teurer als Tiefdruckgebiete. Diese kosten 100 Euro weniger. Der Grund: Ein Hoch hält länger an und kommt seltener vor.

Auf die Vorhersagen des Hundertjährigen Kalender schwören seit Jahrhunderten zahlreiche Menschen. Was er für den Oktober 2019 prophezeit, erfahren Sie hier.

Wetter in Deutschland: Amtliche Warnung des DWD aufgehoben

Update vom 24. September 2019, 12.52 Uhr: Die amtliche Wetter-Warnung des DWD vom frühen Morgen ist aufgehoben. Inzwischen haben sich die dichten Nebelfelder, die für Sichtweiten von unter 150 Meter gesorgt hatten, in ganz Deutschland aufgelöst.

DWD gibt Wetter-Warnung für zahlreiche Regionen Deutschlands heraus

Update vom 24. September 2019, 8.31 Uhr: Für zahlreiche Regionen Deutschlands hat der Deutsche Wetterdienst eine Wetterwarnung für Dienstagmorgen herausgegeben. „Vor allem in einem Streifen von der Nordsee bis in östliche Baden-Württemberg und das westliche Bayern“ könne gebietsweise starker Nebel für Sichtweiten von unter 150 Meter sorgen, warnt der DWD auf seiner Homepage. Die Warnung gelte besonders für die Frühstunden.

Ansonsten sind die Wetteraussichten wechselhaft. Im Nordosten ist es stärker bewölkt, teils mit Regen. Im übrigen Deutschland ist es wechselnd bewölkt und trocken. Von Südwesten ziehen rasch wieder dichte Wolken heran. Zum Nachmittag könnte es im Westen regnen, so die Erwartungen des DWD.

Wetter im September: Bleibt es weiter so mies?

Update vom 23. September, 17.19 Uhr: Warum uns eine wechselhafte Wetterwoche bevorsteht, verdeutlicht der Deutsche Wetterdienst via Twitter. Denn, „ein Tief jagt das nächste“, twittern die DWD-Wetterexperten. Ein Satelliten-Foto zu diesem Satz demonstriert, was damit genau gemeint ist:

Tief „Klaus“ - Montag/ Dienstag

Tief „Ex-Humberto“: Dienstag/Mittwoch

Tief „Lysander“: Donnerstag/Freitag

Update vom 23. September, 15.33 Uhr: Wer sich zum Wochenanfang im Süden Deutschlands ohne Schirm aus dem Haus wagt, ist ein echter Optimist. Das Wetter in Deutschland ist grad in weiten Teilen ziemlich mies. In einem breiten Streifen von Bayern bis zur Nordsee fällt derzeit schauerartig Regen. Nur im Osten Deutschlands scheint die Sonne. Die Aussichten bleiben trüb. In den kommenden Tagen geht es wechselhaft weiter.

Wetter in Deutschland: Herbst zeigt gleich, wo es lang geht

Update vom 23. September, 9.53 Uhr: Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Die Woche startet im Süden und Westen mit Regenwetter. In einigen Teilen Deutschland ist es richtig nass. Im Südwesten bis zum Niederrhein warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell vor Starkregen, 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit können dort fallen. Auch am Alpenrand sind in den nächsten zwölf Stunden bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich.

Wer von einem goldenen Herbst träumt, sollte sich auf die bittere Wahrheit gefasst machen. Die Wetterlage verspricht aktuell wenig Gutes „Der ex-Hurrikan Humberto mischt in dieser Woche auch noch mit und bringt uns weitere Wolken und Regengüsse. Zudem ist es zeitweise recht windig“, teilt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mit.

Ausläufer von Tief „Klaus“ mit Kern über den britischen Inseln greifen allmählich auf Deutschland über, berichtet das Wetterportal unwetterzentrale.de. Nur der Nordosten ist es demnach freundlicher.

Erstmeldung: Wetter in Deutschland: Altweibersommer setzt sich durch

Hoch „Hanneke“ macht sich breit und das hat einen positiven Einfluss auf das Wetter in Deutschland: Der Altweibersommer ist hierzulande in weiten Teilen angekommen. Am Wochenende ist Kaiserwetter. Es wird sonnig und war mit Temperaturen bis 27 Grad.

Das sonnige Hochdruckwetter hat allerdings auch seine Schattenseiten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell mit. In den vergangenen Wochen fiel an manchen Orten kein Tropfen Regen.

Da es im gesamten Sommer bereits deutlich zu trocken gewesen sei, schätzen die DWD-Wetterexperten den Regenmangel als problematisch ein. Zumal schon das Jahr 2018 als „DAS Dürrejahr in der Geschichte eingehen werde“. Nun würden die Pflanzen wieder an Trockenstress leiden. Besonders deutlich sei das an den Bäumen zu sehen. Statt einer typischen Laubfärbung im Herbst würden die Blätter einfach braun.

Wetter in Deutschland: Seit Ende August hat es kaum geregnet

Regnerisch war es 2019 nach DWD-Aufzeichnungen bislang vor allem im März und Mai. Als Ursache für die Trockenheit haben die Wetterexperten das Fehlen von sogenannten „Westwetterlagen“ ausgemacht. Normalerweise bringen Tiefdruckgebiete, die in der Regel von West nach Ost über Nordeuropa ziehen, Niederschläge nach Mitteleuropa, erklärt der DWD. Diese Westwetterlagen seien in den letzten 20 Jahren aber seltener geworden. Die West-Ost-Zugbahn der Tiefdruckgebiete würden immer häufiger von Hochdruckgebieten blockiert.

Wetter in Deutschland: Turbulenter Herbst im Anmarsch

Wetter in Deutschland: Ende September kippt die Wetterlage

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am 23. September 2019 gibt es wettermäßig für alle Sonnenanbeter einen Dämpfer: In den Alpen sind am Montag Dauerregen und 17 Grad angesagt.

Ex-Hurrikan „Humberto“ zieht Richtung Europa, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. „Derzeit wütet der Hurrikan bei den Bermudas und das mit Böen bis 195 km/h. Das ist ganz schön ordentlich. Sobald er aber im nördlichen Atlantik das kältere Wasser erreicht ist Schluss mit seiner Kraft und er wird zum normalen Sturmtief. Das kann dann das Wetter bei uns noch mal auf den Kopf stellen“, so Jung. Allerdings seien erst in der kommenden Woche exakte Prognosen möglich.

Dafür wagen sich Wetterexperten schon an eine Vorhersage für den nächsten Winter (2019/2020) und der soll „rekordverdächtig“ werden.

Ein Gletscher am Mont Blanc hat Behörden in Alarmbereitschaft versetzt. Teile des Gletschers drohen auf der italienischen Seite ins Tal zustürzen.

