Deutschlands berühmtester Arbeitsloser ist tot: Momente, die ihn zeigten, wie er war

Fototermin mit dem arbeitslosen Arno Dübel im Jahr 2010. © Lars Berg/imago/Archivbild

Deutschlands bekanntester Arbeitsloser ist tot. Arno Dübel prägte das Bild des Langzeitarbeitslosen hierzulande – und sorgte für unterhaltsame Medienmomente.

Hamburg – Zu einer Zeit, als Work-Life-Balance kein Thema war und die Arbeitsmoral der Gen Z noch nicht infrage gestellt wurde, war Arno Dübel offenbar bereits klar, dass Arbeit nicht alles sein kann. Seine „Karriere“ als Dauerarbeitsloser aus Überzeugung begann 1976 nach einer abgebrochenen Malerlehre. Nun starb der Mann mit dem heiseren Lachen im Alter von 67 Jahren im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, wie die Hamburger Morgenpost am Dienstag (23. Mai) berichtete.

Arno Dübel: Das waren seine besten Medien-Momente

Arno Dübel machte nie einen Hehl daraus, dass er schlicht keine Lust auf Arbeit hatte. „Warum soll ich arbeiten gehen?“, fragte er in einem Fernsehbeitrag rhetorisch – ein Grund fiel ihm nicht ein. „Wer arbeitet, ist doch blöd“, sagte er bereits im Jahr 2011 in der Talkshow Arabella. „Arbeiten? Ich will mich doch nicht verschlechtern“, entgegnete er nonchalant in der TV-Sendung Kerner. Über Post des Arbeitsamtes freute er sich offenbar. „Ich finde das süß. Hauptsache, die denken an mich. Die schreiben ja. Das ist doch gut! Stellen Sie sich mal vor, man kriegt keine Post mehr!“, sagte der Arbeitslose in einem Bild-Beitrag lachend.

Als dann aber eine Zwangsvollstreckung ins Haus flatterte, war er doch nicht so begeistert. „Auf solche Liebesbriefe kann ich verzichten“, lautete sein trockener Kommentar. Der Termin für die Zwangsräumung war für 10:45 Uhr angesetzt. „Da schlafe ich noch!“, kommentierte der Dauerarbeitslose. Kommentare dieser Art waren bei Arno Dübel keine Seltenheit:

„Zum Glück hat sie nicht richtig getroffen, die alte Wachtel.“ – Dübels Kommentar auf den Versuch einer Rentnerin auf Mallorca, ihn zu treten.

„Die wollen mich verarschen, bieten mir Jobs in Elmshorn an. Das müssen Sie sich mal vorstellen! [...] Elmshorn! Das gehört zu Schleswig-Holstein, oder so!“ – Aussage über ein Jobangebot der Bundesagentur für Arbeit im 30 Kilometer entfernten Elmshorn.

„Probleme brauche ich nicht.“ – Dübels Erklärung, warum er keine Freundin hat.

„Der Klügere kippt nach.“ – Titel einer gefloppten Schlager-Single von Dübel.

„No Way! Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber es passt gerade.“ – Dübels Antwort auf eine Frage in einem TV-Beitrag.

„Jeder ist das Eigne seines Schmiedes.“ – Dübels Version des Redewendung „Jeder ist seines Glückes Schmied“.

Arno Dübel prägte das Bild des Langzeitarbeitslosen

Arno Dübel sorgte mit seinen Kommentaren für Unterhaltung und Empörung. Mit Auftritten in Talkshows in den 2000er-Jahren prägte er das Bild des Langzeitarbeitslosen in Deutschland deutlich mit. Er sei ein zufriedener Arbeitsloser, beteuerte er seinen entgeisterten Gesprächspartnern mehrfach. Nicht umsonst gab ihm die Bild-Zeitung den Titel „Deutschlands frechster Arbeitsloser“. Ab 2011 verschwand der Arbeitslose weitestgehend aus den Medien, seit 2012 soll er in einem Altenheim in Hamburg-Rahlstedt gelebt haben.

Im vergangenen Jahr hatte der damals 66-Jährige überraschend angekündigt, nun doch wieder arbeiten zu wollen. Dübel hatte Meldungen zufolge einen Manager gefunden, der ihn als Schauspieler in die Serie „Die Discounter“ bringen wolle. Nach schwerer Krankheit verstarb Dübel im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Womöglich war er nicht nur Deutschlands berühmtester, sondern – angesichts 47 Jahre ohne Erwerbstätigkeit – auch erfolgreichster Arbeitsloser.