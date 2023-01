Deutscher Klein-Raketenbauer RFA plant Jungfernflug für Ende 2023

Von: Patrick Klapetz

Eine künstlerische Darstellung der Kleinrakete RFA One vom deutschen Microlauncher-Startup Rocket Factory Augsburg RFA nach seinem Start über einer Wolkendecke. © Rocket Factory Augsburg RFA

Die Rocket Factory Augsburg will Ende 2023 zum ersten Mal in den Weltraum aufbrechen. Der bayrische Klein-Raketenbauer wird dafür mit seiner Rakete RFA One von den schottischen Shetland-Inseln starten. Die ersten Tests sollen im Sommer 2023 beginnen.

Augsburg – Ein deutscher Raketenbauer will hoch hinaus. Die Rocket Factory Augsburg (RFA) will noch Ende 2023 zum ersten Mal mit seiner Trägerrakete RFA One in den Orbit aufbrechen. Der Start soll vom kommerziellen Weltraumbahnhof SaxaVord Spaceport auf den schottischen Shetland-Inseln erfolgen. Es ist der nördlichste Punkt Großbritanniens.

Laut dem CEO von SaxaVord Spaceport, Frank Strang, werden diese das Augsburger Raumfahrt-Startup „während des gesamten Betriebszyklus eines Starts unterstützen: von der Erleichterung von Tests, Inspektionen, Betankung und Sicherheit bis hin zur Bereitstellung von MET-Wetterdaten und dem Zugang zu unserem Bodenstationsnetz für die Datenerfassung und -verteilung.“

Microlauncher und Cubesats: Kleine Raketen für kleine Satelliten

Bei der RFA One handelt es sich um einen Microlauncher. Das ist eine kleinere Rakete, die Cubesats – also Satelliten von der Größe eines Schuhkartons – in den Weltraum befördern soll. Dennoch misst die Rakete 30 Meter in ihrer Länge. Im Gegensatz zu den 70 Metern einer Falcon 9 Trägerrakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX oder den über 50 Metern einer europäischen Ariane 5 Rakete ist die RFA One relativ klein.

Das hat aber einen wesentlichen Vorteil: Sie kann wesentlich flexibler eingesetzt werden, da sie kleinere Satelliten in den Weltraum befördern soll. Kleine Satellitenbauer müssen meist warten, bis ein Platz in den großen Raketen frei ist oder bis die Frachtkapazität komplett ausgebucht ist. Zudem liegen die Startkosten bei ungefähr drei Millionen Euro und nicht bei über 60 Millionen Euro (67 Millionen US-Dollar) wie es bei einer Falcon 9 der Fall ist.

Erster Startplatz auf dem europäischen Festland

Die RFA hat sich den Startplatz für einen zweistelligen Millionenvertrag für die nächsten Jahre gesichert. Wie hoch der Betrag genau war und auf wie lang der Vertrag abgeschlossen wurde, verrät das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 11. Januar 2023 nicht.

Dafür erklärt der CEO von RFA, Jörn Spurmann, dass das SaxaVord-Team „unglaublich zielstrebig darin“ war, „unsere Startrampe zu bauen und den Betrieb in Gang zu bringen“. Der Startplatz Fredo sowie die Startrampe wurden Ende 2022 vollständig fertiggestellt. Damit ist es die erste Startrampe für vertikale orbitale Raketenstarts in Großbritannien und auf dem europäischen Festland. Für Großbritannien wird es zudem der erste vertikale Raketenstart auf dem britischen Festland sein.

Die Startrampe von der deutschen Rocket Factory Augsburg RFA am kommerziellen Weltraumbahnhof SaxaVord Spaceport auf den schottischen Shetland-Inseln. © Rocket Factory Augsburg RFA, SaxaVord Spaceport

Europäische Startplätze für suborbitale Flüge mit Höhenforschungsraketen gibt es beispielsweise im schwedischen Esrange, der European Space and Sounding Rocket Range (engl. europäische Raumfahrt- und Sondierungsraketenanlage) – doch diese Raketen fliegen nur in eine Höhe von circa 260 Kilometern.

RFA will seine Rakete in eine Höhe von 500 Kilometern bringen, damit seine Fracht in einem sonnensynchronen Orbit platziert werden kann – einem Orbit, auf dem die Cubesats die Erde über das Jahr hinweg mit dem Einfallswinkel der Sonne umrunden. So haben Erdbeobachtungssatelliten stets gleiche Belichtungsverhältnisse bei ihren Aufnahmen. Und genau solche sowie Kommunikationssatelliten will RFA ins All transportieren. Beim Launch Ende 2023 sollen sieben Kunden ihre kleinen Satelliten mit der Rocket Factory Augsburg in den Weltraum aufbrechen.

Die größeren europäischen Raketen wie die Ariane 5 oder die Ariane 6 starten zwar auch von einem europäischen Weltraumbahnhof. Doch Kourou befindet sich im südamerikanischen Französisch-Guyana. Die Ariane 5 soll 2023 zum letzten Mal in den Orbit aufbrechen. Dafür soll ihre Nachfolgerin, die Ariane 6, in diesem Jahr ihren Jungfernflug haben – wenn dieser nicht erneut verschoben wird.

Deutschlands Microlauncher-Hersteller wollen abheben

Ein genauer Termin für den Launch der RFA One wurde noch nicht verkündet. Das liegt auch an den noch folgenden abschließenden Tests der Rakete. Diese sollen wohl im Sommer 2023 beginnen. Damit könnte die Rocket Factory Augsburg der erste von drei deutschen Raketenbauern für Microlauncher sein, der ins Weltall aufbricht.

Doch auch Isar Aerospace aus München will noch 2023 in den Orbit aufbrechen. HyImpulse aus Neuenstadt am Kocher in Baden-Württemberg will mit seinen Raketen ebenfalls bald abheben. Sie alle werden vertikal in den Weltraum starten. Horizontal, also von einem Flugzeug abgeworfen und dann startend, will Gaia Aerospace aus dem niedersächsischen Braunschweig ins All fliegen – wann steht noch nicht fest.