Deutscher Arzt prophezeit: „Wird gelingen, Krebs als frühzeitige Todesursache zu besiegen“

Von: Jan Knötzsch

Krebserkrankungen sorgen in Deutschland für übermäßig viele Tote. Die Krebsforschung hat noch sehr viel Raum für Verbesserungen, aber ein Experte macht Mut.

Köln – Eines ist Fakt, jedenfalls, wenn man den vielen Statistiken Glauben schenkt: Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Trotz aller Tipps, wie man im Alltag das Krebsrisiko verringern kann, stirbt immer noch eine hohe Zahl an Menschen an einer der vielen Krebsarten, die es gibt. Wer an Krebs erkrankt, könnte laut Forschern auch davon abhängig sein, welche Figur ein Mensch hat. Denn: Eine neue Studie besagt, dass das Krebsrisiko von der Körperform abhängt. Stichwort Krebsforschung: Hier hat die Medizin Fortschritte gemacht – sagt der Internist Prof. Dr. Michael Hallek.

Der Mediziner, in der Vergangenheit unter anderem Arzt des verstorbenen früheren Außenministers Guido Westerwelle nach dessen Leukämieerkrankung behandelt hat, macht zudem auch Hoffnung bei der Bekämpfung von Krebs als Todesursache.

Experte: Prognose für Krebserkrankungen hat sich verbessert – aber: „Wir haben aber auch noch sehr viel Raum für Verbesserungen“

Hodenkrebs, Blasenkrebs, Lungenkrebs, Gebärmutterhalskrebs, bei Männern kommt zudem oft noch das Risiko für Prostatakrebs hinzu. Kurzum: Die Liste der Krebsarten ist lang und erhebt vermutlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Medizin widmet sich dem Thema Krebs schon seit langem und hat, so sagt es zumindest Experte Prof. Dr. Michael Hallek in einem Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger, habe „die Prognose für viele Krebserkrankungen in den letzten zehn Jahren erheblich verbessern können.“

Mediziner und Krebs-Experte Prof. Dr. Michael Hallek begibt sich in die Rolle des Hoffnungsmachers, was die Krebsforschung und -behanldung angeht. © Eventpress/Bihlmayerfotografie/imago

Wie er sagt, seien bestimmte Krebserkrankungen „heute deutlich besser zu behandeln als vor zehn oder zwanzig Jahren.“ Auch die Gesamtsterblichkeit aufgrund von Krebserkrankungen gehe erheblich zurück. Zudem mache man auch in der Prävention Fortschritte.

Krebs behandeln: Experte sieht Chance auf Heilung

Aber: „Wir haben aber auch noch sehr viel Raum für Verbesserungen“, konstatiert Prof. Dr. Michael Hallek, der ebenso wie die Statistik weiß: In Deutschland wird jährlich bei 500.000 Menschen eine Krebs-Erkrankung diagnostiziert. Zuletzt wurde sogar vermutet, dass sich durch die Corona-Pandemie eine Krebs-Epidemie entwickeln könnte. Um der hohen Zahlen an Krebserkrankungen zu begegnen, hat die EU kürzlich angestoßen, dass der digitale Austausch im Kampf gegen den Krebs verstärkt werden und besser werden muss. Ein Beispiel, an dem Internist Prof. Dr. Hallek die Fortschritte in der Krebsforschung im Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger festmacht: schwarzer Hautkrebs.

Experte sieht Politik bei klinischen Prüfungen in Krebsforschung in der Pflicht – und hofft auf mRNA-Impfung

Dieser „führte im fortgeschrittenen Stadium früher regelhaft zum Tod, heute ist es selten geworden, dass Menschen an dieser Erkrankung sterben“, sagt der Mediziner, der Direktor der Klinik I für Innere Medizin an der Uniklinik Köln und neuer Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesärztekammer ist, und stimmt bisherigen Studienergebnissen zum Thema Krebs deutlich zu: dass beispielsweise fettiges und ungesundes Essen das Krebsrisiko erhöht.

Zudem führt Experte Halkek starkes Übergewicht, mangelnde Bewegung sowie der übermäßige Konsum von Alkohol und das Rauchen als auslösende Faktoren für eine Krebserkrankung an und teilt die durch die Corona-Forschung beschleunigte Hoffnung auf einen Krebs-Impfstoff.

„Die mRNA-Impfung ist ein künftiger zusätzlicher Baustein für die Krebstherapie, der in Studien getestet wird. Ich erwarte, dass wir bereits in den kommenden Jahren neue Krebs-Therapeutika erhalten, welche die mRNA-Technologie verwenden“, sagt er gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger und konstatiert: „Wir haben bei der Grundlagenforschung aufgeholt, bei der klinischen Entwicklung von Medikamenten hängen wir insgesamt aber deutlich zurück.“ Einen Auslöser dafür sieht der Krebs-Experte in Deutschlands Politik: „Die Durchführung von klinischen Prüfungen wird mehr und mehr bürokratisch erschwert, das Problem muss die Politik anpacken.“

Kölner Krebs-Mediziner: Krebs nie ganz besiegbar – aber als frühzeitige Todesursache schon

Bei allen Problemen in der Krebsforschung – unter anderem sieht Hallek die Überlebenschancen nicht in allen Ländern gleich („Das ist ein dunkles Kapitel. Es ist eine riesige Aufgabe, diese weltweite Ungleichheit zu verändern“) begibt sich der Krebs-Experte aber auch in die Rolle des Hoffnungsmachers.

Die Frage, ob es legitim sei, danach zu fragen, ob die Forschung den Krebs irgendwann besiegen könne, sei legitim, befindet Hallek. Er sagt zwar, dass „wir Krebs nie gänzlich besiegen werden, denn Krebs nimmt mit dem Alter zu“, prophezeit auf der anderen Seite aber auch deutlich: „Es wird uns aber auf lange Sicht gelingen, Krebs als frühzeitige Todesursache zu besiegen. Das wäre ein riesiger Erfolg – und wir sind auf einem guten Weg.“