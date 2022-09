Deutschen Krankenhäusern droht Schließung – sie fordern einen Inflationsausgleich

Von: Bona Hyun

Deutschen Krankenhäuser droht Schließung. Grund sind hohe Energiekosten und Personalmangel. Sie fordern einen Inflationsausgleich. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Deutsche Krankenhäuser stehen wegen Personalmangels und hoher Energiekosten vor der Schließung. Sie fordern von der Politik einen Inflationsausgleich.

Deutschland – Der neue Impfstoff gegen Omikron wurde freigegeben und wird seit heute Morgen, 05. September 2022, ausgeliefert. Vorrangig soll der Impfstoff, der besser als gedacht gegen Omikron BA.5 schützt, über Arztpraxen und Impfzentren in Krankenhäusern verteilt werden. Doch viele Krankenhäuser stehen derzeit vor einem Problem, was diese Umsetzung erschwert: In einer bundesweiten Kampagne machte die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und die Landeskrankenhausgesellschaft am 05. September auf eine Schließung aufmerksam. Der Personalmangel und die hohen Energiekosten brachten viele Krankenhäuser in existenzielle Nöte – mit negativen Folgen für die Versorgungssicherheit. Die Krankenhäuser haben klare Forderungen an die Politik.

Deutschen Krankenhäuser droht Schließung: Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert Inflationsausgleich

„Wir fordern einen Inflationsausgleich in Form eines Rechnungsaufschlags auf die Krankenhausrechnungen. Dies wäre eine schnelle, unbürokratische Hilfe“, so DKG Vorsitzender Dr. Gerald Gaß in einer Pressemitteilung. Die Kosten dürften aber nicht bei den Krankenkassen landen, sondern müssen vom Bund in Form eines höheren Zuschusses für die Kassen übernommen werden. Die Länder seien ihrer gesetzlichen Verpflichtung, die Klinik-Investitionen ausreichend zu finanzieren, jahrelang nicht nachgekommen.

Hohe Energiekosten: 40 Prozent der deutschen Krankenhäuser droht laut Umfrage Insolvenz

Vor allem die extrem gestiegenen Energiepreise sind eine große Belastung. Nach einer aktuellen Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts können 96 Prozent der Krankenhäuser für die gestiegenen Kosten nicht mehr aufkommen. „Ein Krankenhaus mittlerer Größe wird nach aktuellen Berechnungen 2023 über 6 Millionen Euro mehr für Gas und Strom bezahlen, als im Jahr 2021. Mehrausgaben in Millionenhöhe, die nicht gedeckt sind“, so Gaß.

Laut einer aktuellen Blitzumfrage sehen knapp 40 Prozent der Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Situation so gefährdet, dass sie bald insolvent gehen könnten. Für viele Landkreise könnte das bedeuten, dass sie den Sicherstellungsauftrag übernehmen müssen, um für insolvente Kliniken einzustehen.

Deutschen Krankenhäusern droht Personalabbau mit negativen Folgen für Versorgungssicherheit

Zudem würden den meisten deutschen Krankenhäusern ohne einen Inflationsausgleich ein massiver Personalabbau drohen. Personalausfälle gefährden derzeit die Versorgungssituation der Patienten. 87 Prozent der Krankenhäuser schließen nicht aus, ihre Stationen aufgrund von Personalmangel zeitweilig schließen zu müssen. Und fast 80 Prozent gehen davon aus, dass sie im Herbst wegen Personalmangels planbare Operationen und Eingriffe verschieben oder absagen müssen. Hingegen lassen Personalmangel und Corona die Kliniken im Landkreis Diepholz kalt – sie können ihre geplanten Termine und Operationen einhalten.

Die Situation werde durch hohe Personalvorgaben erschwert, der zur Personalnot führe und das verbliebene Personal mit extremer Bürokratie überlaste. Prof. Dr. Henriette Neumeyer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der DKG, will die „Misstrauenskultur“ beenden und die Personalvorgaben „entbürokratisieren“. „Wir müssen auch weg von immer kleinteiligeren Personalvorgaben. Die Teams in den Krankenhäusern, die täglich die Versorgung der Patientinnen und Patienten stemmen, benötigen Vertrauen und Handlungsspielraum, um die Kolleginnen und Kollegen optimal und für die Versorgung und die Patienten nutzbringend einsetzen zu können“, so Neumeyer.