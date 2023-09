Rechnungen nicht bezahlt? Wütende Handwerker bauen Türen von DB-Reisezentrum wieder aus

Kuriosität in Kiel. Weil Rechnungen nicht bezahlt wurden, baute eine Firma die im Kieler Bahnhof montierten Türen kurzerhand wieder aus. Es gebe „Unstimmigkeiten“.

Kiel – Aufgrund von „Unstimmigkeiten“ hat sich in Kiel eine echte Kuriosität ereignet. Im umgebauten Reisezentrum des Hauptbahnhofs der Hafenstadt führte ein Türstreit dazu, dass die neu installierten Innentüren kurzerhand wieder ausgebaut wurden. „Wir bedauern, dass Türen im Innenbereich des neuen DB-Reisezentrums am Kieler Hauptbahnhof unberechtigt wieder ausgebaut worden sind“, hieß es dann auch von einem Bahnsprecher am Donnerstag, 7. September 2023.

Im Kieler Hauptbahnhof: Handwerker bauen Türen im Reisezentrum wieder aus – Deutsche Bahn (DB) äußert sich

Doch warum kam es überhaupt zu Streitigkeiten in der Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein? Wie es vonseiten der Deutschen Bahn (DB) heißt, wurde für den Umbau des Reisezentrums im Kieler Hauptbahnhof ein Unternehmen beauftragt. Der Auftragnehmer hätte sowohl die Türen als auch deren Einbau bei einem Nachunternehmer bestellt.

Besucher des Reisezentrums der DB lassen sich im Kieler Hauptbahnhof beraten. Aus dem Zentrum wurden im Inneren die Türen ausgebaut. © Axel Heimken/dpa

„Zwischen beiden Unternehmen gibt es Unstimmigkeiten über die Qualität der abgelieferten Arbeit“, heißt es nun. Zu vertraglichen Details zwischen dem Auftragnehmer der Bahn und deren Nachunternehmer wollte sich der Bahnsprecher aber nicht äußern. Die Kieler Nachrichten wiederum hatten ein Statement vom Geschäftsführer einer Baufirma aufgegriffen, demzufolge zwei Rechnungen trotz mehrfacher Mahnungen nicht vertragsgemäß gezahlt worden.

„Haben viel Geld und Arbeitszeit investiert“: Chef von Baufirma kontaktierte DB – muss ein Gericht Streitfall klären?

„Wir haben viel Geld und Arbeitszeit investiert“, wird der Geschäftsführer der Baufirma zitiert. Die Deutsche Bahn habe er in dieser Angelegenheit auch angeschrieben. Seine Mitarbeiter bauten die Innentüren letztlich mithilfe eines Schlüssels, den sie für die Arbeiten in dem Reisezentrum erhalten hatten, wieder aus. Das war Mitte Juli.

Möglicherweise müsse ein Zivilgericht über diesen kuriosen Fall entscheiden, sagte der Geschäftsführer der Baufirma den Kieler Nachrichten. Entscheidend sei nun für die Mitarbeitenden sowie die Bahnreisenden, dass die Türen im besagten Reisezentrum schnellstmöglich ersetzt werden, so der Bahnsprecher. „Unser Auftragnehmer hat bereits neue Türen bestellt und zugesichert, diese so bald wie möglich einzusetzen“, heißt es. So lange seien übergangsweise provisorische Bautüren eingesetzt worden. Ob diese auch bei der milliardenschweren Modernisierung vom Hannoveraner Hauptbahnhof benötigt werden? (han/dpa)