Nach Drogentod von 13-Jähriger: Zeuge verhindert wohl weitere „Drogendramen“ auf Fusion-Festival

Von: Carolin Gehrmann, Moritz Bletzinger

Eine 13-Jährige in Mecklenburg-Vorpommern ist nach dem Konsum von Ecstasy gestorben. Ein Zeuge verhindert offenbar weitere „Drogendramen“ auf dem Fusion-Festival.

Update vom 29.06.2023, 13.00 Uhr: Im Fall des Drogentods einer 13-Jährigen aus Neubrandenburg laufen die Ermittlungen gegen einen 37-jährigen Tatverdächtigen auf Hochtouren. Er wurde bereits am Montagabend zusammen mit drei weiteren, deutlich jüngeren, Männern von der Polizei festgenommen und befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft. Die anderen Verdächtigen, zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger, befinden sich inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Polizei sucht nach Zeugen, der „Drogen-Dramen“ auf Fusion Festival verhindert hat

Nun stellte sich heraus, dass auf dem Techno- und Kulturfestival Fusion offenbar wegen eines aufmerksamen Zeugen weitere mögliche „Drogen-Dramen“ wie der Tod der Minderjährigen verhindert werden konnten. Dort wurde ein 29-jähriger Mann festgenommen, der „ein ganzes Potpourri an Drogen“ bei sich hatte, das er an die Festivalbesucher verkaufen wollte – darunter offenbar auch 60 „Blue Punisher“-Pillen

Jährliches Techno-Mekka für Musikfans und Feierwütige: Das Fusion-Festival des Vereins Kulturkosmos. © Bernd Wüstneck/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Das meldet die Polizei Neubrandenburg am Donnerstagvormittag, die jetzt nach dem unbekannten Hinweisgeber sucht. Dem Zeugen war der Verdächtige am Mittwochnachmittag beim Versuch, mit Drogen zu handeln, aufgefallen. Er informierte die Festival-Crew, die wiederum die Fusion-Security verständigte. Nachdem bei dem Mann Betäubungsmittel und große Mengen Bargeld gefunden wurden, zog die Security die Polizei hinzu. Im Laufe des Tages soll ein Haftbefehlsantrag geprüft werden.

Dealer mit 60 „Blue Punisher“-Pillen auf dem Gelände des Fusion-Festivals geschnappt

Mehrere hundert Ecstasy-Pillen, darunter auch 60 „Blue Punisher“-Pillen, über 180 LSD-Trips, weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Tütchen mit einer kristallinen Substanz, die noch analysiert werden muss, konnten von der Polizei sichergestellt werden. Sonst wären sie wohl von den Festivalgästen konsumiert worden – mit möglicherweise dramatischen Folgen.

„Blue Punisher“ sind besonders hoch dosierte Ecstasy-Pillen – und deshalb so gefährlich

Die „Blue Punisher“-Pillen gelten als besonders gefährlich, da sie typischerweise besonders viel Wirkstoff enthalten. Die Gefahr einer Überdosierung ist bei den blauen Tabletten mit Totenkopf-Druck daher besonders groß. Eine Polizeisprecherin aus Mecklenburg-Vorpommern, wo das Fusion-Festival jährlich stattfindet, sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass es vollkommen unverständlich sei, warum so hoch dosierte Drogen an Kinder und Jugendliche abgegeben werden. Auch das Fusion-Festival ist bei jungen Menschen sehr beliebt.

Polizei vermutet, dass eine noch stärkere „Blue Punisher“-Variante zirkuliert

Die 13-Jährige aus Altentreptow hat der Konsum der Droge am Montag das Leben gekostet. Zwei weitere Mädchen lagen nach der Einnahme im Koma. Die dortige Polizei vermutet sogar, dass zuletzt eine noch stärkere Variante von „Blue Punisher“ im Umlauf war. Das müssten aber weitere Untersuchungen zeigen. Eine 15-Jährige aus dem brandenburgischen Rathenow verstarb am Wochenende ebenfalls – mutmaßlich durch eine Überdosis an chemischen Drogen. Ob es einen Zusammenhang zu der verstorbenen 13-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern gibt, wird derzeit noch ermittelt.

Erstmeldung vom 27. Juni 2023: Altentreptow – Tagelang lagen zwei Mädchen nach dem Konsum von Drogen in einem Krankenhaus in Neubrandenburg. Jetzt ist eine von ihnen verstorben.

Droge Ecstasy Wirkstoff 3,4-Methylendioxymetamphetamin Wirkung Verstärkung von Empfindungen, Halluzinationen Risiken Krampfzustände, Dehydration, Herz-Kreislauf-Störungen

13-Jährige aus Altentreptow stirbt nach Ecstasy-Einnahme: Polizei nimmt vier Männer fest

Im Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern haben Ermittler vier Verdächtige im Alter zwischen 16 und 37 Jahren festgenommen. Bei Wohnungsdurchsuchungen wurden Beweismittel wie geringe Mengen an Rauschgift beschlagnahmt. Das teilte die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mit. Die 14-Jährige werde „in sehr kritischem Zustand“ in einem Krankenhaus behandelt.

„Blue Punisher“ heißen die Pillen, die die vier Männer in Neubrandenburg aus Neubrandenburg in Umlauf gebracht haben sollen. Die Tabletten sind blau und haben einen Totenkopf eingestanzt. Sie erinnern an die Comicfigur „The Punisher“ von Marvel. Vor allem weisen die Pillen einen sehr hohen Wirkstoffgehalt nach, was den Konsum schnell lebensgefährlich macht. Beide Mädchen haben „Blue Punisher“ eingenommen.

Behörden warnen vor „Blue Punisher“: Schon eine halbe Ecstasy-Pille kann tödlich sein

Der Polizei seien außerdem weitere Vorfälle mit der Pille bekannt. „Wir gehen davon aus, dass die gefährliche Droge weiterhin im Umlauf ist“, erklärten die Beamten. Im Großraum Neubrandenburg werde sie offenbar auch an Kinder und Jugendliche verkauft.

Schon die Einnahme einer halben Pille könne lebensbedrohlich sein. Die Polizei warnt „vor jeglicher Einnahme von Betäubungsmitteln, insbesondere aber vor der gefährlichen ‚Blue Punisher‘-Pille“. Sie enthalte bis zu 300 Milligramm des Wirkstoffes MDMA.

Im Jahr 2022 starb ein Mann aus der Oberpfalz nach einem Schluck aus einer Champagner-Flasche. Darin war kein Schampus, sondern flüssiges Ecstasy. Ein Jahr später, im Februar 2023, entdeckte die Polizei wieder Flaschen mit Ecstasy und warnt eindringlich. (moe/afp)