Lokal heißt wie der russische Söldner-Boss: „Werde seit Beginn des Kriegs danach gefragt“

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Es war kaum absehbar, dass der Name einer Münchner Bar einmal für so viel Gesprächsstoff sorgen würde. Dann kam der Ukraine-Krieg.

München – Russische Spezialitäten sucht man auf der Speisekarte vergeblich. Kein Wunder, hat sich das „Prygoshin“ in der Dachauer Straße doch ganz der venezolanischen Küche verschrieben. Besitzer Michael Frimpong wird dieser Tage dennoch immer wieder auf den Namen seines Lokals angesprochen.

Bar in München nach Chef der Wagner-Gruppe benannt? „Geschäftspartner meinte: Langsam wird‘s eng“

Jewgeni Prigoschin, auch bekannt als „Putins Koch“ beherrscht als Chef einer russischen Söldnermiliz seit Wochen die Schlagzeilen. Nach einem Aufstand seiner Wagner-Gruppe soll er beim Kreml in Ungnade gefallen sein; offenbar so sehr, dass es erste Geheimdienstschergen auf ihn abgesehen haben. Obwohl der inzwischen 62-jährige Prigoschin einst in der Gastronomiebranche tätig war, ist es nicht er, nachdem nun eine Bar in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs benannt ist. Das hat Betreiber Michael Frimpong in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung noch einmal deutlich herausgearbeitet.

„Ich werde schon seit Beginn des Ukraine-Kriegs danach gefragt“, berichtet der 30-Jährige im Gespräch. „Zuletzt meinte mein Geschäftspartner: Jetzt wird’s langsam eng.“ Frimpong hat aber nicht vor, seine Bar umzubennen. Wenn er auf den ungeahnten Zusammenhang angesprochen wird, erklärt er bereitwillig die Hintergründe. Das Lokal sei nach dem belgisch-russischen Chemie-Nobelpreisträger Ilya Prigogine (gesprochen: „Prigoschin“) benannt. Im Inneren der Bar ist der Schriftsteller und Philosoph auf einem Wandbild zu sehen.

“Order out of chaos“: Das Buch des Nobelpreisträgers Prigogine habe ihn inspiriert, sagt Frimpong. „Für mich habe ich mitgenommen: Aus allem Chaos entsteht immer auch etwas Gutes. Daraus wollte ich dann einen Namen entwickeln.“

Google-Rezensionen zu Bar in München: Keine Beschwerden über Namensgebung

Anfeindungen ukrainischer Gäste habe er bislang keine erlebt, berichtet der Bar-Betreiber der Süddeutschen Zeitung. „Ich bin mit Ukrainern und Russen zur Schule gegangen, die sitzen hier immer noch ab und zu und trinken zusammen ein Bier.“

Auch in den jüngsten Google-Rezensionen finden sich keine Beschwerden von Gästen, die ob der Namensgebung pikiert sind. Wohl aber einen Kommentar, der Ende Juni mit einem Augenzwinkern abgesetzt wurde: „Ich habe gehört, Prigoschin hat gerade einen Vertrag unterschrieben, um nach seinem gescheiterten Aufstand in Russland den derzeitigen Kochchef zu ersetzen.“