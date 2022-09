Der Schiffsarzt: Ekaterina Leonova hatte Angst vor einer Blamage

Von: Susanne Kröber

Mit ihrer Rolle als Tänzerin Darya Petrova in „Der Schiffsarzt“ gibt „Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova ihr Schauspiel-Debüt – und wird dafür von den Fans gefeiert.

Kanaren – „Let‘s Dance“ machte Ekaterina Leonova in Deutschland berühmt, 2013 schwebte die Profitänzerin zum ersten Mal bei der RTL-Show übers Parkett, damals belegte sie mit Ur-„Bachelor“ Paul Janke Platz 3. In den Jahren 2017, 2018 und 2019 wurde Leonova, genannt „Ekat“, zur Seriensiegerin bei „Let‘s Dance“, nacheinander verhalf sie Gil Ofarim, Ingolf Lück und Pascal Hens zum Sieg. Doch eigentlich wollte Leonova schon immer Schauspielerin werden. Diese Gelegenheit bot sich jetzt bei der neuen RTL-Serie „Der Schiffsarzt“.

„Let‘s Dance“-Star Ekaterina Leonova feiert Schauspiel-Debüt in der RTL-Serie „Der Schiffsarzt“

Zwei Wochen lang durfte Ekaterina Leonova für „Der Schiffsarzt“ mit Moritz Otto an Bord der „Mein Schiff 3“ drehen, die „Let‘s Dance“-Profitänzerin war vor dem Dreh allerdings „wahnsinnig aufgeregt“, wie sie im Interview mit RTL verriet. Mit ihrer Rolle in der Medical-Drama-Serie geht für Ekat ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. „Als ich klein war, war Schauspiel mein Traum. Schauspiel wollte ich immer machen, aber ich bin nie dazu gekommen“, so Leonova laut RTL. „Ich habe getanzt und wenn man professionell tanzt, hatte ich gar keine Zeit für andere Sachen. Aber ich war im Gymnasium im Schultheater, dann an der Uni im Theater.“

In der RTL-Serie „Der Schiffsarzt“ gehen Ekaterina Leonova als Darya Petrova und Moritz Otto als Dr. Eric Leonhard auf Tuchfühlung. © RTL/UFA FICTION/Wolfgang Ennenbach

In ihrer Rolle als Tänzerin Darya Petrova in „Der Schiffsarzt“ darf Ekaterina Leonova nun sowohl ihr tänzerisches als auch ihr schauspielerisches Talent zeigen. Vor dem Drehstart schlotterten dem „Let‘s Dance“-Liebling ganz schön die Knie. „Ich mache mir schon Sorgen, wenn ich meinen Text vergesse“, gestand Leonova im RTL-Interview. „Dann steht die ganze Produktion und wartet auf mich, bis ich den Text wieder im Kopf habe. Das wäre echt eine Blamage.

„Du hast mich zu Tränen gerührt“: Fans sind begeistert von Ekaterina Leonova in „Der Schiffsarzt“

Die Angst vor einer Blamage war aber offenbar unbegründet, denn in den sozialen Medien feiern die Fans Ekaterina Leonova für ihren Auftritt bei „Der Schiffsarzt“. „Du hast mich am letzten Dienstag zu Tränen gerührt!“, zeigt sich ein Instagram-User schwer beeindruckt. Auch Kommentare wie dieser sollten Ekaterina Leonova ermutigen, mit der Schauspielerei weiterzumachen: „Du machst das einfach großartig, liebe Ekat! Absolut überzeugend und voller Emotionen. Die Rolle der Darya hat sehr viel Gefühl, Leidenschaft und Verletzlichkeit verlangt, und das hast du großartig umgesetzt! Du kannst sehr stolz auf dich sein.“

„Ich hoffe sooo auf eine zweite Staffel und noch mehr von dir zu sehen“, „Du spielst das so gut. Es ist so eine tolle Serie“ – der Zuspruch bei Instagram ist groß für „Der Schiffsarzt“ und Schauspiel-Debütantin Ekaterina Leonova. Nur vereinzelt finden sich negative Reaktionen. „Sie sollte einfach nur tanzen“, so das Urteil eines Zuschauers. „Bitte nicht schauspielern“, kommentiert eine Instagram-Nutzerin.

Alle Episoden und RTL-Sendetermine von „Der Schiffsarzt“ im Überblick:

Folge 1: Dienstag, 20. September 2022, 20:15 Uhr, RTL: „Auf der Suche“

Folge 2: Dienstag, 20. September 2022, 21:15 Uhr, RTL: „Erinnerungen“

Folge 3: Dienstag, 20. September 2022, 22:15 Uhr, RTL: „Gegen das Vergessen“

Folge 4: Dienstag, 27. September 2022, 20:15 Uhr, RTL: „Das verlorene Kind“

Folge 5: Dienstag, 27. September 2022, 21:15 Uhr, RTL: „Familienglück“

Folge 6: Dienstag, 27. September 2022, 22:15 Uhr, RTL: „Neue Erkenntnisse“

Der Schiffsarzt: Ist nach den ersten sechs Folgen eine Fortsetzung geplant?

Bisher wurde eine Staffel von „Der Schiffsarzt“ gedreht. Die 1. Staffel besteht aus sechs Folgen, die bereits seit Juni bei RTL+ gestreamt werden können. Am 20. September 2022 wurden bei RTL die ersten drei Folgen von „Der Schiffsarzt“ ausgestrahlt. Eine Woche später, am 27. September, zeigt RTL ab 20:15 Uhr die (vorerst) letzten drei Folgen von „Der Schiffsarzt“. Ob es eine zweite Staffel der Serie geben wird, ist bisher nicht bekannt.