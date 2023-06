Wasserentnahme wird beschränkt: „In Hessen droht der nächste Dürresommer“

Die anhaltende Trockenheit führt zu Einschränkungen und Verboten der Wasserentnahme. (Symbolfoto) © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Wegen der anhaltenden Trockenheit und niedriger Grundwasserstände beschränken in Hessen immer mehr Kommunen und Landkreise die Wasserentnahme. Mehr dazu lesen Sie hier:

Hessen - „Die Niederschläge können das offensichtliche Defizit etwa in den Quellgebieten im Vogelsbergkreis nicht ausgleichen – und für die kommenden Monate ist nicht von einer Besserung auszugehen“, sagte Jens Mischak (CDU), Erster Kreisbeigeordneter und zuständiger Dezernent im Vogelsbergkreis. Das Wasserentnahmeverbot, das seit Sonntag im Vogelsberg gilt, solle dazu beitragen, die Ökosysteme zu schützen. Auch in den Vorjahren seien frühzeitig Entnahmeverbote ausgesprochen worden.

Auch in Fulda müssen die Bürger damit rechnen, dass das Wasserentnahmeverbot kommt, berichtet fuldaerzeitung.de.

Der BUND Hessen mahnte schnelles Handeln an. „In Hessen droht der nächste Dürresommer“, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Thomas Norgall. Die anhaltende Trockenheit mache die Einschränkungen und Verbote der Wasserentnahmen nötig. Die Entwicklung der letzten Jahre zeige, wie schnell der Klimawandel unser aller Leben verändere. „Niedrigwasser in größeren Flüssen bedeutet ausgetrocknete Oberläufe und damit die Gefährdung der dortigen Ökosysteme. Der sorgsame Umgang mit Wasser und vermehrte Anstrengungen zum Wassersparen dulden keinen Aufschub mehr“, so Norgall.