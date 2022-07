„Schlafendes“ Schwarzes Loch: Forscherteam entdeckt Phänomen außerhalb der Milchstraße

Von: Patrick Klapetz

Das Doppelsystem VFTS 243 besteht aus einem heißen, blauen Stern und einem Schwarzen Loch und befindet sich im Tarantelnebel in der Großen Magellanschen Wolke. © dpa

Ein internationales Forschungsteam hat die ersten Hinweise eines Schwarzen Lochs außerhalb unserer Milchstraße entdeckt, das ruht. Dabei soll es sich um ein Doppelsternsystem mit einem blauen Stern handeln, dass sich in einer nahezu kreisförmigen gegenseitig umrundet.

Bremen – Schwarze Löcher gehören zu den unaufhörlichen Allesfressern in unserem Universum. Auch die Milchstraße wird in weiter Zukunft von Sagittarius A*, dem Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxis, leergesaugt sein. Das erste Foto von diesem Ungetüm – zumindest von seinem Ereignishorizont – wurde im Mai 2022 veröffentlicht. Neben diesen aktiven Schwarzen Löchern gibt es auch einige schlafende Schwarze Löcher.

Erstes schlafende Schwarze Loch außerhalb der Milchstraße entdeckt

Das Schwarze Loch in VFTS 243 scheint eines dieser ruhenden Ungetüme zu sein. Wenn sich die Untersuchungen eines internationalen Forschungsteams bestätigen, wird VFTS 243 das erste ruhende stellare Schwarze Loch sein, das außerhalb unserer Milchstraße entdeckt wurde. Es befindet sich in einer Entfernung von 163.000 Lichtjahren und inmitten des hellen Tarantelnebels, der fast 10.000 Sterne umfasst. Er befindet sich in der Großen Magellanschen Wolke – einer Satellitengalaxie in der Nachbarschaft der Milchstraße.

Schlafendes Schwarze Loch umkreist blauen Stern

VFTS 243 gehört zu einem Doppelsternsystem mit einem heißen, bläulich schimmernde Stern. Beide umkreisen sich innerhalb von 10,4 Tagen einmal. Der blaue Stern umfasst rund 25 Sonnenmassen und aufgrund seiner merkwürdigen Bewegung hat das Forschungsteam herausgefunden, dass sein Partner ungefähr neun Sonnenmassen schwer sein muss – dreimal so klein wie sein blauer Partner.

Die neun Sonnenmassen von VFTS 243 deuten auf ein kleines stellares Schwarzes Loch hin. „Während die Bewegung des Primärsterns im Spektrum gut erkennbar ist, konnten wir keine Signatur des zweiten Objekts in den spektralen Daten identifizieren“, heißt es in der Studie. Wirklich sehen kann man VFTS 243 nicht, denn der schlafende Riese verschlingt derzeit weder Gas noch andere Materie und interagiert somit nicht mit seiner Umgebung. Ein aktives Schwarzes Loch verrät sich hingegen durch seine Begleitsterne. Wenn das aktive Schwarze Loch dessen Materie verschluckt, wird messbare Röntgenstrahlung freigesetzt. Doch schlafende und somit inaktive Schwarze Löcher saugen keine Materie auf und deswegen wird keine Röntgenstrahlung ausgesendet.

Die Schwarze-Loch-Polizei kann VFTS 243 nicht degradieren

Eigentlich versuchen Tomer Shenar und sein Team angebliche Schwarze Löcher als andere Objekte zu entlarven. Deswegen sind er und seine internationalen Kollegen und Kolleginnen als Schwarze-Loch-Polizei bekannt. „Als Forscher, der in den letzten Jahren potenzielle Schwarze Löcher entlarvt hat, war ich angesichts dieser Entdeckung äußerst skeptisch“, so Shenar. Doch zum ersten Mal berichtet das Team nun von der Entdeckung eines Schwarzen Lochs, anstatt es zu verwerfen.

Die entsprechende Studie ist am 18. Juli 2022 im Fachmagazin Nature Astronomy erschienen. Ihr Titel lautet „An X-ray-quiet black hole born with a negligible kick in a massive binary within the Large Magellanic Cloud“ (engl. ein im Röntgenlicht ruhiges Schwarzes Loch, das mit einem vernachlässigbaren Kick in einem massiven Doppelsternsystem in der Großen Magellanschen Wolke entsteht).

Auch Shenars Kollege Kareem El-Badry – der den Spitznamen „Zerstörer schwarzer Löcher“ trägt – musste letztendlich zugeben, dass es sich bei VFTS 243 wohl um ein Schwarzes Loch handelt: „Ich konnte keine plausible Erklärung für die Daten finden, die nicht mit einem Schwarzen Loch zu tun hatte.“

Wie entsteht ein Schwarzes Loch? Schwarze Löcher bilden sich, wenn massereiche Sterne das Ende ihres Lebens erreichen und unter ihrer eigenen Schwerkraft zusammenbrechen. In einem Doppelsternsystem mit zwei sich umkreisende Sterne hinterlässt dieser Prozess ein Schwarzes Loch, das seinen leuchtenden Begleiter umkreist. Normalerweise geschieht so etwas mit einer großen Explosion, einer Supernova.

Zuerst 1.000 massereiche Sterne untersucht, dann das inaktive Schwarze Loch gefunden

„Der Stern, der das Schwarze Loch in VFTS 243 gebildet hat, scheint vollständig kollabiert zu sein - ohne Anzeichen einer vorherigen Explosion“, so Shenar. Über schlafende Schwarze Löcher weiß man in der Astronomie-Gemeinschaft nur wenig. Jedoch deuten immer mehr Hinweise auf ihre Existenz hin. Den ersten Beweis könnte nun die Polizei der Schwarzen Löcher geliefert haben.

nature_black hole VFTS 243.jpg © Shenar, T., Sana, H., Mahy, L. et al.

Dafür wurden über zwei Jahre hinweg fast 1.000 massereiche Sterne im Tarantelnebel im Sternbild Dorado untersucht. Die vorhandenen Beobachtungsdaten wurden innerhalb von sechs Jahren vom Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) in Chile erfasst. Mit dem hochauflösenden FLAMES-Spektrografen konnte das Forschungsteam dann schließlich die Bewegungen und das Vorhandensein eines unsichtbaren, schweren Partners mithilfe winziger Schwankungen im Lichtspektrum der Sterne identifizieren. Laut Shenar haben sie „eine Nadel im Heuhaufen gefunden. Diese Entdeckung hat enorme Auswirkungen auf den Ursprung von Verschmelzungen Schwarzer Löcher im Kosmos.“