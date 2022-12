Den Kirchen in Deutschland rennen die Mitglieder in Massen davon

Von: Fabian Pieper

Teilen

Wenn es nach den Mitgliederzahlen geht, werden viele Kirchen in Deutschland in Zukunft immer leerer bleiben. © Bernd Weißbrod/dpa

Sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche verlieren in Deutschland massenweise Mitglieder. Und ein Ende des Rückgangs ist nicht in Sicht.

Gütersloh – Glaube wird in Deutschland immer mehr zur Privatsache. Das hat der am Donnerstag veröffentlichte „Religionsmonitor 2023“ der Gütersloher Bertelsmann Stiftung offengelegt. Der Grund: Die beiden großen in Kirchen in Deutschland haben mit massiven Mitgliederverlusten zu kämpfen. Und damit nicht genug: Der den Zahlen zugrunde liegenden repräsentativen Umfrage zufolge spielen viele weitere Kirchenmitglieder mit dem Gedanken an einen Austritt – ungeachtet der Konsequenzen, die das für sie mitbringt.

Demnach habe besonders die katholische Kirche mit Mitgliederverlusten zu kämpfen. Auch das Interesse an kirchlichen Angeboten ist niedrig: Nur etwa 17 Prozent der über 16-jährigen Kirchenmitglieder besucht der Studie zufolge mindestens einmal im Monat in die Kirche, eine genauso große Gruppe gehe gar nicht mehr in die Kirche. „Vor allem in der Gruppe dieser passiven Mitglieder kann sich die Frage stellen, ob ein Verbleib in der Kirche angesichts von Kirchensteuern und kritischer Diskussionen über die Institution aus individueller Sicht noch gerechtfertigt ist“, erklärte die Religionsexpertin der Stiftung, Dr. Yasemin El-Menouar.

Entscheidung zum Kirchenaustritt: Vielen Kirchenmitglieder wollen noch austreten

Gedanken, die sich offenbar auch die Kirchenmitglieder machen: In der Gruppe der 16- bis 24-Jährigen hätten sich 41 Prozent der Befragten bereits für einen Kirchenaustritt entschieden, bei den 25- bis 39-Jährigen seien es noch 35 Prozent. Etwa jeder Fünfte unter den 40- bis 69-Jährigen habe sich einen Austritt fest vorgenommen, lediglich bei den über 70-Jährigen seien es nur 5 Prozent, die sich mit konkreten Austrittsgedanken befassen.

Die Gründe dafür sind laut El-Menouar vielfältig: „Der Trend, dass die Kirchen an gesellschaftlicher Relevanz verlieren, wird durch mehrere Faktoren geprägt: Erstens, die zunehmende Individualisierung, durch die traditionelle kirchliche Formen der Religiosität durch privatere Formen der Spiritualität ersetzt werden. Zweitens, die steigende Vielfalt der Bevölkerung infolge von Einwanderung, und, drittens, eine zunehmend kritische Sicht vieler Mitglieder auf die Kirche.“ So würden vier von fünf austrittswilligen Kirchenmitgliedern das verloren gegangene Vertrauen in die Kirche als Grund angeben.

Nach Missbrauchsskandalen erstmals weniger als die Hälfte der Deutschen Mitglied in der Kirche

Auffällig sei zudem, dass zwei von drei Austrittswilligen der katholischen Kirche angehören. Diesen Umstand ordnet Stephen Vopel, Stiftungs-Experte für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein: „Hier schlagen sich vermutlich die Missbrauchsskandale und die geringe Reformbereitschaft der römischen Kurie nieder.“ Zudem finden viele der Befragten, dass die Kirche zu viel Macht hat (71 Prozent) und empfinden die kirchlichen Privilegien in der Gesellschaft als ungerecht (68 Prozent).

Der Trend dürfte die beiden großen Kirchen mehr als nachdenklich stimmen: 2021 traten mehr als 600.000 Mitglieder aus der Kirche aus, seit Mitte 2022 ist die Anzahl der deutschen Bevölkerung, die kirchlich gebunden ist, erstmals unter die 50-Prozent-Marke gerutscht. Eine weitere Studie prognostiziert zudem, dass sich die Gesamtzahl von 44 Millionen Kirchenmitgliedern bis zum Jahr 2060 auf nur noch die Hälfte verringern wird. Und auch die Antwort auf die Gretchenfrage wird dem „Religionsmonitor 2023“ zufolge immer deutlicher: Hätten vor zehn Jahren noch knapp 50 Prozent der Befragten angegeben, sie würden an Gott glauben, seien es im Rahmen der aktuellen Studie nur noch 38 Prozent.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Auch in Norddeutschland sind die Auswirkungen des gesellschaftlichen Trends deutlich spürbar. In Niedersachsen traten im Jahr 2021 insgesamt 18.033 Menschen aus der katholischen Kirche aus – nie zuvor waren es dort so viele. Im Bistum Osnabrück waren es 6.146 Menschen, im Bistum Hildesheim sogar 10.152. Auch in Bremen sank die Mitgliederzahl merklich. In der evangelischen Landeskirche Hannover traten vergangenes Jahr 32.000 Menschen aus der Kirche aus, insgesamt sank die Mitgliederzahl um 58.000 auf 2,368 Millionen Mitglieder.