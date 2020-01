Demente Bewohnerin missbraucht? Ermittlungen gegen Altenpfleger 

Übergriff in Altenheim

Offenbar kam es in einem Altenheim bei Paderborn in NRW zu einem Missbrauchsfall. Ein Pfleger soll sich an einer Bewohnerin vergriffen haben.