Bei Kaufland eskaliert Streit - jetzt fahndet die Polizei nach Lama

Nachdem es in Delmenhorst in Niedersachsen zu einem Streit auf dem Parkplatz einer Kaufland-Filiale kam, fahndet die Polizei jetzt auf Twitter nach einem Lama.

Auf dem Parkplatz einer Kaufland-Filiale in Delmenhorst kam es zum Streit zwischen einer Autofahrerin und einem Fußgänger

Der Mann attackierte die Frau, zog ihr am Ohr und spuckte ihr ins Gesicht

Jetzt fahndet die Polizei in Niedersachsen auf Twitter nach dem menschlichen Lama

Delmenhorst/Niedersachsen - Nach einer Auseinandersetzung, die sich am am Mittwoch, 27. Februar, gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale an der Stedinger Straße in Delmenhorst in Niedersachsen ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen und fahndet nach einem Lama.

Delmenhorst in Niedersachsen: Nach Streit auf Parkplatz vor Kaufland Filiale - Polizei sucht Lama

Wie nordbuzz.de* berichtet, fuhr eine 46 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf den Parkplatz des Kaufland in Delmenhorst. Allerdings befuhr die Frau aus Oldenburg aufgrund ihrer mangelnden Ortskenntnis einen Bereich des Parkplatzes in vorschriftswidriger Richtung. Darüber regte sich ein männlicher Fußgänger derart auf, dass er die Frau beleidigte.

Weil sie auf Kaufland-Parkplatz in Delmenhorst in die falsche Richtung fuhr: Mann spuckt Frau ins Gesicht

Nach Angaben der Polizei entspann sich daraus ein Wortgefecht zwischen dem Fußgänger und der Autofahrerin. Im Anschluss parkte die Frau ihren Wagen in einer Parklücke, um sich in die Kaufland-Filiale zu begeben. Noch bevor sie jedoch aussteigen konnte, kam der Mann auf sie zu und zog der Frau durch die geöffnete Seitenscheibe am Ohr. Doch damit nicht genug: Anschließend spuckte er der Autofahrerin ins Gesicht - wie ein Lama.

Spuck-Attacke auf Kaufland-Parkplatz in Delmenhorst: So wird das menschliche "Lama" beschrieben:

Die Polizei Delmenhorst sucht nun Zeugen des Zwischenfalls vor dem Kaufland und fahndet nach dem menschlichen "Lama" in Niedersachsen.

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt:

circa 50 Jahre alt

graues Haar

schwarze Strickjacke mit hellblauer Aufschrift

Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

