Debatte um Alter der Strafmündigkeit: Kommen Kinder früher in die Pubertät?

Neben Ladendiebstahl und Sachbeschädigung wird Kindern häufig Körperverletzung vorgeworfen. (Symbolbild) © Maurizio Gambarini/dpa

Der Tod der zwölfjährigen Luise hat Gewalt unter Kindern in den Fokus gerückt. Manche halten das Alter der Strafmündigkeit für zu hoch. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Der Fall um die getötete 12-jährige Luise hat in Deutschland eine Diskussion entfacht, ob das Alter der Strafmündigkeit ab 14 Jahren nicht heruntergesetzt werden müsste. In einem Streitgespräch in der „Zeit“ spricht sich beispielsweise die Jura-Professorin Elisa Hoven dafür aus und sagt, dass sie es bei schweren Straftaten für vertretbar halte, die Grenze auf zwölf Jahre abzusenken. „Natürlich geht es nicht darum, Zwölfjährige ins Gefängnis zu stecken. Aber dass der Staat im Fall Freudenberg gar keine strafrechtliche Antwort geben kann, finde ich falsch.“

Wieso Dr. Patrick Liesching, Vorsitzender des Weißen Rings, die Strafmündigkeit ab 14 Jahren für gerechtfertigt hält, verrät fuldaerzeitung.de.

Ein Argument derjenigen, die eine Herabsetzung der Strafmündigkeit fordern, ist die Tatsache, dass Kinder heutzutage in ihrer körperlichen und zum Teil auch psychologischen Entwicklung früher dran sind als zum Beispiel noch vor 100 Jahren. „Zweifelsohne gibt es eine Zunahme von Mädchen und Jungen, die früher in die Pubertät eintreten“, erklärt Chefarzt Dr. Frank Theisen von der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda.