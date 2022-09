David Garrett ist frisch verliebt: Seine Neue ist 286 Jahre alt

Star-Geiger investiert 3,5 Millionen

Man gönnt sich ja sonst nichts. Zu seinem 42. Geburtstag beschenkte sich David Garrett mit einer Geige von Guarneri del Gesù – für schlappe 3,5 Millionen Euro!

Berlin – Am 4. September wurde David Garrett 42 Jahre alt und machte sich selbst das schönste Geschenk: Eine Violine des italienischen Geigenbauers Giuseppe Guarneri. Guarneri, der nach seinem Tod den Beinamen del Gesù erhielt, gilt neben Antonio Stradivari als einer der größten Instrumentenbauer. Dementsprechend begeistert ist Star-Geiger David Garrett von seinem neuen Schmuckstück.

Geigenbauer: Giuseppe Guarneri del Gesù Geboren: 21. August 1698, Cremona, Italien Verstorben: 17. Oktober 1744, Cremona, Italien Vater: Giuseppe Giovanni Guarneri

David Garrett: Für seine neue Geige verkauft er eine Wohnung in New York

„Ich habe mir damit einen Lebenstraum erfüllt“, schwärmt David Garrett im Interview mit der Bild-Zeitung. Dafür musste der Star-Geiger aber auch tief in die Tasche greifen – 3,5 Millionen Euro muss er für die Geige von Guarneri del Gesù hinblättern. „Zehn Prozent musste ich für die Geige gleich anzahlen, den Rest bei Abholung. Für die Summe werde ich mich von einer meiner Immobilien trennen müssen und eine Wohnung in New York verkaufen. Aber diese Geige ist es mir wert“, so Garrett euphorisch.

+ Bald wird Star-Geiger David Garrett mit einer anderen Geige auftreten – er hat für 3,5 Millionen Euro eine Guarneri del Gesù ersteigert. © IMAGO/Christian Schroedter

2010 wurde eine Guarneri del Gesù für stolze 18 Millionen Euro versteigert, der höchste Preis, der bisher für eine Geige bezahlt wurde. Dagegen hat David Garrett mit seiner Violine ein echtes Schnäppchen gemacht. Laut Nachrichtenagentur Reuters befand sich die Guarneri del Gesù zuvor im Besitz des Geigers Régis Pasquier, gefertigt wurde sie 1736. „Die Geige ist von der Tonqualität einzigartig – ein echter Mythos“, so Garrett laut Bild.

„Sechser im Lotto“: David Garrett ersteigert Geige von Guarneri del Gesù

Bisher spielte David Garrett 2022 auf einer Leihgabe, einer Guarneri del Gesù, die sich im Besitz eines Museums im italienischen Cremona befindet. Jetzt ist Garrett selbst Besitzer einer Geige von Guarneri del Gesù, die Anfang Juni vom Auktionshaus Aguttes in der Nähe von Paris versteigert wurde. „Dass ich den Zuschlag bekam, war für mich wie ein Sechser im Lotto“, jubelt David Garrett, dessen Vater Georg Paul Bongartz selbst Geigenauktionator ist, im Interview mit der Bild-Zeitung.

Über David Garretts Neuerwerbung sagte Aguttes-Auktionierin Sophie Perrine gegenüber Reuters im Vorfeld der Versteigerung: „Es gibt viele Geigen, aber diese ist so, als würde man einen Rembrandt, einen Goya oder sogar ein Gemälde von Leonardo da Vinci verkaufen.“ Nur etwa 150 Instrumente fertigte Geigenbauer Guarneri del Gesù überhaupt an.

David Garrett ist frisch verliebt: Seine Neue ist 244 Jahre älter als er

Die Beziehung eines Star-Geigers zu seinem Instrument ist intensiv, das wurde David Garrett spätestens klar, als er 2008 auf regennassem Boden ausrutschte und seine Violine von Giovanni Battista Guadagnini im Wert von rund 1,4 Milllionen Euro schwer beschädigte. „Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen Freund verloren“, verriet Garrett in einem Interview mit The Guardian. 14 Jahre später scheint er jetzt seine große Liebe gefunden zu haben: „Dieses Hoch-Gefühl kann man nur mit Liebe vergleichen. Es ist wie eine Ehe, die ich mit diesem wunderbaren Instrument eingehe“, so Garrett gegenüber Bild. „Ich werde die Geige immer liebevoll und zärtlich behandeln und mich nie mehr von ihr trennen. Sie bleibt bei mir, bis dass der Tod uns scheidet.“

Aktuell befindet sich David Garrett auf großer „Alive“-Tour, die ihn ab dem 18. September 2022 auch nach Deutschland führt. Bei den Konzerten in Hamburg (18.09.), Leipzig (20.09.), Berlin (21.09.), Stuttgart (23.09.), Köln (27.09.), Nürnberg (28.09.), München (29.09.), Schwerin (01.10.) und Erfurt (02.10.) können sich die Zuschauer allerdings noch nicht vom einzigartigen Klang seiner Guarneri del Gesù überzeugen. Die soll bei Garretts nächster Tournee zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Zunächst erscheint am 4. November aber erstmal David Garretts neues Album „Iconic“.

