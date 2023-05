Das Programm zum Hafengeburtstag 2023 im Überblick

Von: Sebastian Peters

Teilen

Viele Programm-Highlights sollen zahlreiche Besucher an die Hamburger Hafenpromenade locken. Rund eine Million Besucher werden erwartet. Der Überblick:

Hamburg – Über eine Million Besucher werden zum 834. Hamburger Hafengeburtstag an der Kaimauer rund um den Hamburger Hafen erwartet. Damit ist der Hafengeburtstag in Hamburg eines der größten und bekanntesten Hafenfeste der Welt. Mit Live-Musik und viele abwechslungsreiche Veranstaltungen lockt Hamburg wieder viele Touristen und Schiffsbegeisterte in die Hansestadt. Auch ein großes Feuerwerk wird es am Samstag, 6. Mai 2023, wieder geben. Nach Corona finden die Feierlichkeiten nun endlich wieder im gewohnten Zeitraum statt – vergangenes Jahr wurde der Hafengeburtstag ungewöhnlich spät gefeiert.

Das Programm zum Hamburger Hafengeburtstag 2023

An insgesamt drei Programmtagen wird den zahlreichen Zuschauern an Land, auf dem Wasser und sogar in der Luft einiges geboten. Dabei ist besonders die Einlaufparade am Freitag, 5. Mai 2023, um 15 Uhr, und die Auslaufparade am Sonntag, 7. Mai 2023, um 16:30 Uhr zwei Höhepunkte, die zahlreiche Schaulustige an die Elbe locken werden.

Das Programm für den Hamburger Hafengeburtstag 2023 verspricht viele Höhepunkte (Symbolfoto) © Axel Heimken/dpa

Aber auch das große Feuerwerk am Samstag, 6. Mai 2023, um 22:30 Uhr, was dieses Jahr ohne Kreuzfahrtschiffe auf der Elbe stattfinden wird, soll zahlreiche Besucher an die Hamburger Landungsbrücken ziehen. Neben den genannten Punkten gibt es auch zahlreiche Bühnen mit Live-Musik, zahlreiche Food-Stände und weitere Attraktionen.

Neben den ganzen Highlights darf natürlich auch das Schlepperballett – in ganz neuem Gewand – nicht in Vergessenheit geraten. Dies findet Samstag um 15 Uhr direkt vor den Hamburger Landungsbrücken statt. Aber Achtung – durch die großen Schlepper werden große Wellen gegen die Landungsbrücken scheppern und für nasse Füße sorgen. Unter Unmengen an Live-Shows, Musikacts und weiteren sehenswürdigen Attraktionen wird der kommenden 834. Hafengeburtstag für Touristen und Hamburger einiges bieten.