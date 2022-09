Das kostet Strom in Niedersachsen

Von: Johannes Nuß

Der Strompreis in Deutschland unterscheidet sich von Region zu Region in Deutschland erheblich. Am günstigsten ist es aktuell in Bremerhaven, am teuersten in Duisburg. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Die Preise für Energie steigen. Ein Ende ist nicht in Sicht. Am teuersten in Niedersachsen ist Strom in Uelzen. In Deutschland am günstigsten ist Bremerhaven.

Hannover – Wer in diesen Tagen in Deutschland auf die Strompreise der Energieversorger schaut, der bekommt das blanke Entsetzen. Landauf, landab kennt der Strompreis und auch der Gaspreis seit Beginn des Ukraine-Kriegs nur noch eine Richtung, nämlich richtig steil nach oben. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, hat sich der Preis für Strom von vergangenem Jahr September zum September 2022 in etwa verdoppelt. Auch das Verbraucherportal Verivox weist daraufhin: „Die Preisdynamik bei Strom war zuletzt so stark wie noch nie.“ Da bleibt zu hoffen, dass die Energiepreispauschale der Bundesregierung reicht und, dass eventuell der Arbeitgeber eine steuerfreie Inflationsprämie zahlt.

Strompreis 2022: Das kostet Strom in Niedersachsen – Uelzen ist mit 77,5 Cent je kWh in Niedersachsen am teuersten

Während früher die Energieversorger mit speziellen Tarifen verschiedene Preise für den Strom anbieten konnten, hat sich dies inzwischen drastisch verändert. Hieß es früher noch, dass man die Grundversorgung meiden solle, ist diese inzwischen fast überall die günstige Art und Weise, seinen Strom zu beziehen.

Doch die Strompreise sind nicht überall gleich in Deutschland. Auf dem gesamten Markt sind drastische Unterschiede zu erkennen, wie das RND schreibt. Selbst im Bundesland Niedersachsen und Bremen – obwohl es dort nur zwei Städte gibt – schwankt der Preis enorm.

Während beispielsweise am Mittwoch, 28. September 2022, der Strom in Uelzen mit sage und schreibe 77,5 Cent pro Kilowattstunde der teuerste in ganz Niedersachsen ist, zahlen die Stromkunden in Gifhorn nur 27,7 Cent, in Diepholz liegt der Preis aktuell bei 38,9 Cent je kWh. Im Landkreis Verden beträgt der Preis je kWh 28,8 Cent.

Das kostet Strom in diesen Regionen: Bremen und Bremerhaven haben den günstigsten Strompreis bundesweit

Gifhorn und Verden wird in ganz Deutschland nur noch durch das Bundesland Bremen und dort über die Stadt Bremerhaven übertroffen. In der Stadtgemeinde Bremen zahlen Stromkunden aktuell lediglich 25,4 Cent in der Grundversorgung des Anbieters swb. Günstiger ist es in ganz Deutschland und im Land Bremen nur noch in Bremerhaven, wo bundesweit mit aktuell 25,1 Cent je kWh der günstigste Preis für Strom aufgerufen wird.

„Die Grundversorgung ist jetzt in vielen Tarifgebieten der günstigste Tarif, der angeboten wird. Das gilt sowohl für Strom als auch für Gas“, so Udo Sieverding, Energieberater der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, gegenüber dem Fernsehsender RTL.

Das kostet Strom in diesen Regionen: Grundversorgung häufig am günstigsten

Doch, es ist nicht so einfach möglich, in die Grundversorgung eines Stromanbieters. Dies aufgrund einer Gesetzesänderung im Juli 2022, die Versorger in den ersten drei Monaten von den Neukunden den dreifachen Preis verlangen dürfen, die sogenannte Ersatzversorgung. Günstiger wird es dann oft erst nach drei Monaten.

So verfährt beispielsweise derzeit der Energieversorger swb im Land Bremen. Wer hier als Neukunde ankommt, der darf die ersten drei Monate den dreifachen Preis bezahlen, bevor er automatische in die günstigere Grundversorgung fällt. Das gilt sowohl für Strom als auch für Gas.

Strompreise schnellen in die Höhe: So können sie mit einfachen Haushaltstricks ihren Stromverbrauch senken

Stellen Sie die Temperatur im Kühlschrank richtig ein: 7 °C im oberen Fach reichen vollkommen aus. Wenn Sie die Temperatur um nur 1 °C niedriger stellen, steigt Ihr Stromverbrauch bereits um etwa 6 Prozent. Ausnahme: Wenn Sie sehr häufig schnell verderbliche Lebensmittel wie Hackfleisch nutzen, sollten Sie die Kühlschranktemperatur auf 2 °C senken. Dann halten sich die Lebensmittel länger und es kommt zu weniger Lebensmittelverschwendung. Stellen Sie auch die Temperatur im Gefrierschrank richtig ein: Minus 18 °C sind optimal.

richtig ein: 7 °C im oberen Fach reichen vollkommen aus. Wenn Sie die Temperatur um nur 1 °C niedriger stellen, steigt Ihr Stromverbrauch bereits um etwa 6 Prozent. Ausnahme: Wenn Sie sehr häufig schnell verderbliche Lebensmittel wie Hackfleisch nutzen, sollten Sie die Kühlschranktemperatur auf 2 °C senken. Dann halten sich die Lebensmittel länger und es kommt zu weniger Lebensmittelverschwendung. Stellen Sie auch die richtig ein: Minus 18 °C sind optimal. Räumen Sie Ihre Spülmaschine möglichst voll, um Wasser und Energie zu sparen. In eine Standard-Spülmaschine passen etwa 80 Teile. Nutzen Sie das Eco-Programm Ihrer Spülmaschine oder niedrige Temperaturen von 45 °C bis 55 °C. Die Programme dauern zwar etwas länger, sparen aber Wasser und Energie.

möglichst voll, um Wasser und Energie zu sparen. In eine Standard-Spülmaschine passen etwa 80 Teile. Nutzen Sie das Eco-Programm Ihrer Spülmaschine oder niedrige Temperaturen von 45 °C bis 55 °C. Die Programme dauern zwar etwas länger, sparen aber Wasser und Energie. Wenn Sie Ihr Wasser mit Strom erhitzen, lohnt sich ein Sparduschkopf in Badewanne und Dusche sowie ein Strahlregler („Perlator“) beim Wasserhahn. Diese sorgen dafür, dass weniger warmes Wasser verbraucht wird. Beides erhalten Sie bereits für wenige Euro im Baumarkt.

(„Perlator“) beim Wasserhahn. Diese sorgen dafür, dass weniger warmes Wasser verbraucht wird. Beides erhalten Sie bereits für wenige Euro im Baumarkt. Ersetzen Sie Glüh- und Halogenlampen durch sparsame LED . Sie verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom und sind in allen Fassungen und Formen zu haben. Vergessen Sie nicht, das Licht auszuschalten, wenn Sie es nicht benötigen. Hat Ihre Steh- oder Tischlampe nicht nur einen Schalter, sondern wird auch mit einem Netzteil betrieben, dann ziehen Sie immer den Stecker oder nutzen Sie zusätzlich eine abschaltbare Steckerleiste. Denn diese Lampen verbrauchen auch im ausgeschalteten Zustand oft weiter Strom.

. Sie verbrauchen bis zu 90 Prozent weniger Strom und sind in allen Fassungen und Formen zu haben. Vergessen Sie nicht, das Licht auszuschalten, wenn Sie es nicht benötigen. Hat Ihre Steh- oder Tischlampe nicht nur einen Schalter, sondern wird auch mit einem Netzteil betrieben, dann ziehen Sie immer den Stecker oder nutzen Sie zusätzlich eine abschaltbare Steckerleiste. Denn diese Lampen verbrauchen auch im ausgeschalteten Zustand oft weiter Strom. Schalten Sie Elektrogeräte wie Fernseher oder Spielekonsole komplett aus . Diese ziehen oft im Stand-By-Modus weiterhin Strom, um zum Beispiel nachts selbstständig Updates zu installieren oder die USB-Anschlüsse mit Strom zu versorgen. Nutzen Sie für TV-Gerät, Receiver, Sprachassistenten und Spielekonsolen am besten eine schaltbare Steckerleiste: Dann können Sie alle Geräte auf einmal ausschalten.

. Diese ziehen oft im Stand-By-Modus weiterhin Strom, um zum Beispiel nachts selbstständig Updates zu installieren oder die USB-Anschlüsse mit Strom zu versorgen. Nutzen Sie für TV-Gerät, Receiver, Sprachassistenten und Spielekonsolen am besten eine schaltbare Steckerleiste: Dann können Sie alle Geräte auf einmal ausschalten. Laptop statt Desktop nutzen: Laptops verbrauchen grundsätzlich viel weniger Strom als Desktop-Computer. Wenn Sie Ihren Rechner vor allem fürs Surfen, für Office-Anwendungen oder zum Filme schauen nutzen wollen, dann überlegen Sie, ob ein Laptop für Sie nicht ausreicht. Es gibt auch Laptops für leistungsstarke Anwendungen – zum Beispiel für Grafik-Arbeiten oder zum Gaming. Auch sie verbrauchen trotz der stärkeren Komponenten wesentlich weniger Strom als ein Desktop-Computer. Und falls Sie eventuell nur surfen wollen: Noch weniger verbrauchen Sie mit einem Tablet!

(Quelle: verbraucherzentrale.de)

Doch es gibt nicht nur die Möglichkeit, Geld durch einen Wechsel des Versorgers beim Strompreis zu sparen. Im Haushalt gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, den Stromverbrauch zu senken, wie der Bundesverband der Verbraucherzentrale auf seiner Website schreibt.