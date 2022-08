„Das ist ein Bürgerkrieg“: Eskalation in Rostock-Lichtenhagen jährt sich zum 30. Mal

Von: Yannick Hanke

Bei den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 entlud sich purer Hass rechtsextremer, meist jugendlicher Gewalttäter gegen Bewohner eines Asylantenheims. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Die brutalen Angriffe auf Ausländer in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 jähren sich zum 30. Mal. Eine Chronologie des Unvorstellbaren.

Rostock – Es lässt sich getrost als Schandfleck der deutschen Geschichte bezeichnen: der Fremdenhass gegen Asylbewerber in Rostock-Lichtenhagen vor nunmehr 30 Jahren. „In der Nacht vom Samstag zum Sonntag räumen wir in Lichtenhagen auf. Das wird eine heiße Nacht“, drohte ein anonymer Anrufer bei der Tageszeitung „Norddeutsche Neueste Nachrichten“ unmittelbar vor den Ausschreitungen. Doch was war überhaupt geschehen und wie konnte offen zur Schau getragener Rechtsextremismus so sehr eskalieren?

Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen 1992 jähren sich zum 30. Mal

22. August 1992, abends. Fast 2000 Menschen versammeln sich vor dem Sonnenblumenhaus im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Ein enormer Menschenauflauf, der damals schon nur Schlechtes befürchten lassen konnte. Im Sonnenblumenhaus war seinerzeit die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern (ZASt) untergebracht. Plötzlich fliegen Steine durch die Luft, sie werden von rund 200 meist jugendlichen Gewalttätern auf das Gebäude geworfen.

Scheiben gehen zu Bruch, ein permanentes Klirren erklingt in den Ohren seiner auf Krawall gebürsteten Erzeuger – und in den Ohren der im Sonnenblumenhaus untergebrachten Asylbewerber, die aus Angst im Gebäude ausharren. Doch bleibt es in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren nicht bei diesem einen Abend, der als Beginn einer unbeschreiblichen Welle der Wut gegen Ausländer in Deutschland in die Geschichte eines gerade erst wiedervereinigten Landes eingehen soll.

„Das ist ein Bürgerkrieg hier“: Rechtsextreme in Rostock-Lichtenhagen rufen zu Gewalt gegen Asylbewerber auf

23. August 1992, immer noch Rostock-Lichtenhagen, die Gesicher vom Vortag zeigen sich erneut. Jetzt fliegen die ersten Brandsätze auf das Sonnenblumenhaus, bekannte deutsche Rechtsextreme sind angereist, um den Gewalttätern zu applaudieren. Die Polizei rückt ohne Schutzuniformen an, ganz offensichtlich sind sie nicht auf die gewaltbereite Menge vorbereitet.

Das ist ein Bürgerkrieg hier, das Gefühl hatten wir damals.

Noch Jahre später zeigt sich der damalige Streifenpolizist Guido Nowak entsetzt über das Verhalten der Schaulustigen. „Für mich war‘s unfassbar, dass Jugendliche, die uns angegriffen haben, zwischen den Zuschauern verschwinden konnten, dass die Anwohner Platz gemacht haben, dass sie sie reingelassen haben“. Die Gewalttäter können durch Verstärkung der Polizei aus Hamburg und Beamte des Bundesgrenzschutzes (BGS) gestoppt werden – vorerst.

Rechtsextreme in Rostock-Lichtenhagen zünden Asylbewerberheim an – Bewohner müssen aufs Dach fliehen

Denn auch am darauffolgenden Tag werden Steine und Molotowcocktails gegen das Sonnenblumenhaus geworfen, Polizisten werden attackiert. „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“, skandiert die aufgebrachte Menge. Erst am 24. August 1992, dem dritten Tag der Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, können die Asylbewerber aus der Aufnahme evakuiert werden. Doch schon am Abend zeigt sich erneut die Brutalität der Rechtsextremen. Es kommt zur Straßenschlacht mit der Polizei, Beamte werden verletzt und müssen sich zurückziehen. Im Sonnenblumenhaus sind noch immer Menschen. Dann brennt es.

Die Feuerwehr ist vor Ort, sie will die Flammen bekämpfen und das Leben der Asylbewerber retten. Doch werden die Einsatzkräfte von der Menschenmenge bei ihren Rettungsarbeiten behindert. Währenddessen sind noch immer 120 Vietnamesen im Gebäude eingeschlossen, darunter auch Kinder. Schließlich werden die mit Schlössern gesicherten Notausgänge aufgebrochen, die Menschen retten sich aufs Dach.

„Damals wie heute – Rassismus tötet!“ – Narben der Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen bis heute sichtbar

Es dauert noch eine Stunde, ehe der Brand gelöscht ist. Die völlig verängstigten Bewohner, einige davon halten sich noch immer im Gebäude auf, werden evakuiert und in Sicherheit gebracht. Die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen sind damit aber noch nicht vorbei. Es dauert noch länger als einen Tag, in der Nacht zum Mittwoch, 26. August 1992, ehe die Polizei die eskalative Lage in den Griff bekommt. Dazwischen liegen der Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas gegen den gewalttätigen Mob.

Im Mittelpunkt der Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen im August 1992: das Sonnenblumenhaus, damals zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) in Mecklenburg-Vorpommern. © Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild

Kaum zu glauben, dass bei den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen vom August 1992 niemand ums Leben kommt. Die Narben, vor allem im übertragenen Sinne, sind aber bis heute nicht verheilt. Und sie sind vor allem noch sichtbar. Seit 2017 erinnern fünf Marmor-Steine in Rostock an die fremdenfeindlichen Übergriffe im Sommer 1992. Auf ihnen Botschaften wie „Damals wie heute – Rassismus tötet!“.

Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen: Frustrierte Rechtsextreme, Polizei und Medien im Fokus

Noch heute schwebt vor allem eine Frage über den Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen: Wie konnte es so weit kommen? Damals, Anfang der 90er-Jahre, war die Arbeitslosigkeit im Rostocker Stadtteil enorm hoch. Viele Beschäftigte verloren nach der Wende ihren Job, der Frust wurde Tag um Tag größer. Man fühlte sich im Stich gelassen, während immer mehr Asylsuchende das Sonnenblumenhaus aufsuchten – und oft auf den Grünflächen zwischen den Häusern ohne Toilette ausharren mussten.

Die Stimmung wird zunehmend explosiver, Drohungen durch „Abgehängte“ und Rechtsextreme, oft beides, werden von der Polizei nicht für bare Münze genommen. Medial wird der schon brodelnde Kessel aber auch weiter befeuert, in Berichten ist von „Ausländerflut“ oder „Asylantenschwemme“ die Rede. Zu viel für die damals rund 18.000 Einwohner in Rostock-Lichtenhagen, deren Ängste vor den Fremden geschürt werden. Frust und Wut entladen sich, wie es nie für möglich gehalten wurde.

30 Jahre nach Ausschreitungen von Rostock-Lichtenhagen: „Rechtsextremismus größte Bedrohung unserer Demokratie“

„Der Rechtsextremismus ist auch derzeit die größte extremistische Bedrohung unserer Demokratie. Die Gefahr von rechts darf niemand unterschätzen“, hieß es von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) anlässlich des 30. Jahrestages der rassistisch motivierten Eskalationen in Rostock-Lichtenhagen.

Wir bekämpfen Rechtsextremismus mit aller Entschlossenheit.

Nach Ansicht von Faeser gehören die Angriffe aus dem August 1992 zu den schlimmsten rassistischen Ausschreitungen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie spricht vom „zögerlichen und halbherzigen Verhalten der Sicherheitskräfte“ und der „zu geringen Empathie in Politik und Gesellschaft“. Dies hätte zu den Ausschreitungen geführt, die 257 Strafverfahren mit sich zogen. Die meisten wurden wieder eingestellt, nur drei Täter zu Haftstrafen verurteilt, maximal drei Jahre. Die anonyme Menschenmenge ging straflos aus. Und das Klirren der zerberstenden Fensterscheiben hallt für immer nach.