Bislang größtes bekanntes Drogenlabor für Captagon-Tabletten in Deutschland aufgedeckt

Symbolbild Dogen © Archiv

Bei der Durchsuchung werden unter anderem 300 Kilogramm Amphetamin und 2,5 Tonnen Streckmittelderivate sichergestellt. Mit den Chemikalien hätten sich rund drei Tonnen Amphetamin-Gemisch herstellen lassen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Ellwangen decken das bislang größte bekannte Drogenlabor für Captagon-Tabletten in Deutschland auf. In Kooperation mit dem Rauschgift-Einsatzkommando des Landeskriminalamtes Bayern wurden am 3. Juli zwei syrische Staatsangehörige wegen des Verdachts der Produktion und des Handeltreibens mit Amphetamin festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten vor, das Drogenlabor in einer Autoerkstatt im Raum Regensburg eingerichtet zu haben, um die Tabletten international zu vertreiben. Die Ganze Geschichte lesen Sie bei der Schwäbischen Post.