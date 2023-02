Darum sind Kleiderspenden keine gute Idee

Europa exportiert viel zu viele Textilien in andere Länder. So viele, dass wir vielleicht langsam unsere Altkleiderspenden überdenken sollten.

Immer mehr Klamotten werden in andere Länder exportiert. Die Zahl der aus der EU exportierten gebrauchten Textilien hat sich der Umweltagentur EEA zufolge innerhalb von zwei Jahrzehnten verdreifacht. Einmal exportiert, sei das Schicksal gebrauchter Textilien in fremden Ländern dann oft ungewiss, so Experten. Nicht selten will sie dort gar niemand haben und sie landen auf der Müllkippe. Der Gang zum nächsten Altkleider-Container um die Ecke ist also gar nicht so gut wie gedacht.

