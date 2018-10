Zwei unschuldige Kinder auf Aldi-Parkplatz müssen Perverses mitansehen

Ausgerechnet zwei unschuldige Kinder auf einem Aldi-Parkplatz müssen etwas Perverses mitansehen.

Darmstadt - Über diesen grausamen Vorfall auf einem Aldi-Parkplatz in Mörfelden-Walldorf (ca. 32.000 Einwohner) bei Darmstadt (Hessen) spricht gerade die ganze Stadt: Zwei unschuldige Kinder mussten etwas Perverses mitansehen, wie extratipp.com* berichtet. Jetzt ermittelt die Polizei.

Darmstadt: Zwei Kinder auf Aldi-Parkplatz müssen Perverses mitansehen

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Montagmittag (22.10.) auf dem Aldi-Parkplatz in der Niddastraße in Mörfelden-Walldorf, wie das Polizeipräsidium Südhessen am Dienstag mitteilte. Demnach waren die beiden Kinder gegen 12.40 Uhr auf dem Parkplatz, als dort ein unbekannter Mann auftauchte. Die beiden Kinder waren ohne Eltern unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte.

Völlig unerwartet öffnete der unbekannte Mann auf dem Parkplatz plötzlich seinen Mantel und zeigte sich den 6 und 8 Jahre alten Kindern "in schamverletzender Weise", wie die Polizei mitteilt. Im Klartext: Der Perverse zeigte sich den Minderjährigen nackt, die Kinder mussten sein Glied ansehen. Nach dem Vorfall wirkten die Kinder verwirrt, der Vorfall hatte sie mitgenommen. Jetzt bittet die Polizeistation Mörfelden um Hinweise. So wird der Perverse beschrieben:

Der Mann hatte braune, leicht gelockte Haare,

er war dunkel gekleidet

und trug eine Sonnenbrille.

