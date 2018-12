Trucker aus Ukraine auf Amokfahrt - Polizei greift zu drastischem Mittel

Ein Trucker aus der Ukraine ist auf Amokfahrt - die Polizei muss zum Äußersten greifen, um den betrunkenen Mann zu stoppen.

Darmstadt - Ein Trucker aus der Ukraine fährt ohne Rücksicht auf Verluste über die A5 nahe Darmstadt - die Polizei kann gerade noch rechtzeitig eingreifen und somit Schlimmeres verhindern. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Darmstadt: Polizei will irren Trucker stoppen - doch der hat andere Pläne

Was war passiert? Vergangenen Samstagnachmittag (15. Dezember) alarmierten besorgte Verkehrsteilnehmer aus Baden-Württemberg die Polizei, weil ein Lastwagen in Schlangenlinien fuhr und dabei gleich mehrere Fahrstreifen nutzte. Polizeistreifen aus Mannheim konnten den ukrainischen Lkw-Fahrer ausfindig machen - doch alle Versuche, ihn zu stoppen, scheiterten. Der Trucker ignorierte die Beamten (Verkehr stockt auf Autobahn - was VW-Golf-Fahrer dann macht, ist unfassbar, wie extratipp.com* berichtet) und versuchte sogar, diese abzudrängen. Im Verlauf seiner Amokfahrt über die A5 in Richtung Darmstadt, fuhr der Mann auch mit Vollgas über zwei Autobahn-Parkplätze - bis dato kam niemand zu Schaden.

Polizei Darmstadt muss Amokfahrt eines ukrainischen Truckers mit drastischen Mitteln stoppen

Wäre der Trucker aus der Ukraine jedoch ungehindert weitergefahren, wäre er bei Weiterstadt auf einen Stau aufgefahren - das hätte "das Leben zahlreicher Verkehrsteilnehmer erheblich gefährden können", wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Polizei musste also zum Äußersten greifen, um die irre Fahrt zu unterbrechen: Die Autobahnmeisterei Darmstadt blockierte auf Höhe der Anschlussstelle Eberstadt mit einem querstehenden Lastwagen und einem Streifenwagen die komplette Fahrbahn.

+ Um zu verhindern, dass der Lkw auf ein Stauende auffährt, errichtete die Polizei mit einem querstehenden Lastwagen und einem Streifenwagen eine Absperrung. © Jürgen Mahnke/dpa

Obwohl das Hindernis klar zu erkennen war, fuhr der Trucker ohne zu bremsen in die Absperrung. Der Lkw kam schließlich zum Stehen, der Fahrer musste jedoch sofort aus dem Führerhaus geborgen werden. Trotz des Aufpralls zog er sich nur leichte Verletzungen zu - während der Sattelzug, der Lkw der Darmstädter Autobahnmeisterei und der Streifenwagen jeweils total beschädigt wurden. Der Sachschaden wird derzeit auf 300.000 Euro geschätzt.

Polizei Darmstadt sprachlos bei Blick in Führerhaus des Truckers

Als die Beamten in das Führerhaus blickten, entdeckten sie mehrere leere Vodkaflaschen. Ein Alkoholtest am Abend hatte bei dem Trucker aus der Ukraine einen heftigen Wert von 2,3 Promille ergeben. Die Autobahn in Richtung Frankfurt war aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeitenbis 22.40 Uhr voll gesperrt. Der Mann sitzt nach seiner wilden Amokfahrt in Untersuchungshaft. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte der Mann 37 Jahre alt sein, die Polizei korrigierte das Alter später auf 41 Jahre.

