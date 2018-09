Ein Postbote klingelt bei der Polizei - und ist sofort seinen Führerschein los

Ein Postbote klingelt bei der Polizei - die Beamten nehmen den Mann sofort mit aufs Revier.

Darmstadt - Klassischer Fall von "Blöd gelaufen": Ein Postbote wollte lediglich ein Paket an das Polizeipräsidium Darmstadt ausliefern. Doch die Beamten am Empfang hatten ein waches Auge - und plötzlich war der 21-Jährige seinen Führerschein los. Darüber berichtet extratipp.com*.

Postbote parkt Wagen vor Polizeipräsidium Darmstadt - Beamte werden misstrauisch

Was war passiert? Der 21 Jahre alte Mann arbeitet als Paketzusteller. Der Postbote hielt seinen Wagen vor dem Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt in der Klappacher Straße. Er hatte Post für die Beamten. Diese wollte er vorne am Empfang abgeben. Doch die dort eingesetzten Polizisten merkten schnell, dass mit dem jungen Mann etwas nicht stimmte. Sie fühlten ihm auf den Zahn - und hatten recht: Der Postbote hatte gekifft und Aufputschmittel genommen, bevor er sich ans Lenkrad seines Lieferwagen setzte.

Darmstadt: Postbote ist Führerschein los, weil er bekifft am Steuer saß

Die Polizisten am Empfang schickten den Postboten nach dessen Drogenbeichte direkt in den zweiten Stock des Polizeipräsidiums Darmstadt, wo die zuständigen Kollegen ihre Büros haben. Dort musste er Blut abgeben, welches nun auf Rauschgift untersucht wird. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Seinen Führerschein ist er los. Den Job als Paketzusteller dürfte er auch verlieren: Die Polizei rief bei seinem Arbeitgeber an, da der Mann nicht fahrtüchtig war. Der Paketdienst musste einen Ersatzfahrer schicken, damit die Tour fortgesetzt werden konnte.

Matthias Hoffmann