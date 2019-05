Erster Lotto-Millionär des Jahres aus Hessen - anderer Tipper begeht Fehler seines Lebens

Zum ersten Mal in diesem Jahr geht im Lotto ein Millionenbetrag nach Hessen. Ein Spieler aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg macht jedoch Tage zuvor den vermutlich größten Fehler seines Lebens.

Wiesbaden/Darmstadt - Zum ersten Mal in diesem Jahr hat ein Hesse im Lotto einen Millionenbetrag gewonnen. Das berichtet op-online.de*. Der bislang unbekannte Gewinner ohne Kundenkarte habe sein Los im Rheingau-Taunus-Kreis abgegeben, teilte Lotto in Wiesbaden am Montag mit. Der Glückliche tippte im Spiel 77 die richtige siebenstellige Zahlenfolge: 1742247.

Endlich! Erster hessischer LOTTO-Millionär des Jahres! Wer hat sich mit seinem anonym gespielten Tippschein im #Rheingau-#Taunus-Kreis zum 1,5 fachen Millionär gemacht? https://t.co/Rjr3mLTnSv #bittemelden pic.twitter.com/grNgbmrLbR — LOTTO Hessen Presse (@LOTTOHes_Presse) 6. Mai 2019

Grund zur Freude: Dem noch unbekannten Gewinner stehen nach der Ziehung am Samstag nun über 1,5 Millionen Euro zu. Im vergangenen Jahr hatte es um diese Zeit bereits drei Lotto-Millionäre in Hessen gegeben.

Lotto-Tipper begeht bei Spiel77 Fehler seines Lebens

Mächtig Ärgern dürfte sich dagegen ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. "Stell Dir vor, Du gewinnst 2 Millionen Euro im Spiel77, vergisst aber das alles entscheidende "Ja"-Kreuzchen auf dem LOTTO-Schein - was für ein Alptraum!", schreibt Lotto Hessen auf Twitter. Die vorgedruckte Losnummer im Spiel77 hätte gepasst.

Stell Dir vor, Du gewinnst 2 Millionen Euro im #Spiel77, vergisst aber das alles entscheidende "Ja"-Kreuzchen auf dem LOTTO-Schein - was für ein Alptraum! Einem Tipper aus #Darmstadt-#Dieburg ist der am Samstag leider widerfahren. Die vorgedruckte Losnummer 3864218 hätte gepasst. pic.twitter.com/xw7rwxBX4e — LOTTO Hessen Presse (@LOTTOHes_Presse) 29. April 2019

