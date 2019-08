Nach rassistischen Äußerungen – Charles M. Huber verlässt aus Protest die CDU

Er ist aus Fernsehsendungen bekannt, zuletzt war er als Abgeordneter im Bundestag tätig. Nun verlässt Charles M. Huber die CDU - aus Protest.

Darmstadt – Als Kommissar Henry Johnson brachte er in der Serie "Der Alte" Verbrecher zur Strecke. Zwischen 2013 und 2017 saß Charles M. Huber als Abgeordneter der CDU im Bundestag, wo er sich für Afrika einsetzte.

Aufgestellt wurde er von der Darmstädter CDU. Jetzt hat der Schauspieler mit senegalesischen Wurzeln seinen Austritt aus der CDU bekannt gegeben. Es ist eine Entscheidung aus Protest.

Charles M. Huber: Rassistische Äußerungen von Clemens Tönnies

Grund für die Entscheidung waren die rassistischen Äußerungen des Aufsichtsratschefs von Schalke 04 Clemens Tönnies und der Umgang damit seitens der Christdemokraten, wie Huber über Facebook mitgeteilt hat.

Tönnies hatte am Tag des Handwerks die Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren", sagte Tönnies. Diese Aussage brachte ihm heftige Kritik ein. Am Ende musste er sogar für drei Monate sein Amt als Aufsichtsratchef von Schalke 04 niederlegen. Später hatte er sich für diese Aussagen entschuldigt. Sie seien "falsch, unüberlegt und gedankenlos" gewesen.

Austritt aus CDU "eine logische Konsequenz"

Es war vor allem die Reaktion seines Parteifreundes und Afrikabeauftragten der Bundesregierung Günter Nooke, die Charles M. Huber zu seiner Entscheidung bewogen hat. Nookes Reaktion auf den Tönnies-Fall sei "demütigend" gewesen. Er habe die Aussagen von Tönnies relativiert und dadurch gezielt unterstützt. Afrika sei dadurch "gezielt zum Fußabstreifer der deutschen Innenpolitik" geworden. Huber sieht seinen Austritt daher als "eine logische Konsequenz".

