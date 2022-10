Dagmar Berghoff zur Energiekrise: „Ich habe Angst vor der Stromrechnung“

Von: Susanne Kröber

Die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff hat inmitten der Gaskrise Angst vor der Zukunft und achtet beim Einkaufen aktuell ganz genau auf die Preise.

Hamburg – Sie ging als erste Sprecherin in die Geschichte der ARD-Tagesschau ein, am 16. Juni 1976 las Dagmar Berghoff als erste Frau die Nachmittagsausgabe der Nachrichtensendung. 23 Jahre lang blieb sie der Tagesschau erhalten, ihre letzten vier Jahre im Dienst war Berghoff sogar Chefsprecherin der Tagesschau. Trotz dieser beeindruckenden Karriere zittert auch „Miss Tagesschau“ in diesem Jahr wegen der Gaskrise und des Ukraine-Kriegs vor der Stromrechnung.

Ex-Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff: „Beim Einkauf greife ich zu Billigmarken“

Viele Versorger erhöhen 2022 die Strompreise um bis zu 120 Prozent – eine Preiserhöhung, die sich viele Menschen schlicht nicht leisten können. Auch Dagmar Berghoff gesteht im Interview mit der Bild-Zeitung: „Ich habe Angst vor der Stromrechnung, die bald kommt.“ Doch nicht nur beim Strom könnte es teuer werden, sondern auch beim Heizen 2022. Deshalb habe Berghoff in ihrer Wohnung im Hamburger Stadtteil Winterhude auch nur drei von sechs Heizkörpern eingeschaltet. „Aus Angst vor den hohen Rechnungen schränke ich mich beim Heizen genauso ein wie beim Einkaufen“, verrät die ehemalige Tagesschau-Sprecherin gegenüber Bild.

Große Sprünge kann die ehemalige Tagesschau-Sprecherin Dagmar Berghoff bei den steigenden Strom- und Gaspreisen aktuell nicht machen. © IMAGO/VISTAPRESS

Zwar beziehe sie eine eigene Rente und eine kleine Rente von ihrem 2001 an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorbenen Mann Peter Matthaes, aufs Geld schauen müsse sie aber trotzdem, betont Dagmar Berghoff. „Beim Einkauf greife ich zu Billigmarken. Alles ist viel teurer geworden. Ruck, zuck sind es an der Kasse 100 Euro, obwohl kaum etwas im Einkaufskorb liegt“, so die Ex-„Miss Tagesschau“ im Bild-Interview.

Heizkörper aus, Billigmarken kaufen – so trotzt Dagmar Berghoff den steigenden Preisen

Dagmar Berghoff, der von Geburt an ihrer linken Hand zwei Finger fehlen, verbringt zudem gerne Zeit am Laptop mit Strategiespielen wie „Jewel Master“, dabei sind Laptop und PC echte Stromfresser. „Ich komme zurecht“, erklärt die frühere Tagesschau-Sprecherin aber dennoch gegenüber Bild.

Trotz aller Zukunftssorgen ist es der 79-Jährigen wichtig zu betonen, dass sie trotz der aktuell exorbitant steigenden Preise noch von ihrer Rente leben kann. „Wenn ich mal ganz dolle Lust auf Lachs habe, kann ich mir das erlauben“, erzählt Dagmar Berghoff im Gespräch mit Bild. „Mir tun von Herzen alle Menschen leid, die gerade Probleme bekommen.“