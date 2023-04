Problem beim CSD 2024 in Köln: „Durchführung des Straßenfestes nicht möglich“

Von: Johanna Werning

Der CSd 2024 in Köln kann nicht wie gewohnt stattfinden (Symbolbild). © Martin Schroeder/Imago

Wegen der Fußball-EM 2024 kann der CSD in Köln nicht wie gewohnt ablaufen. Sowohl das Straßenfest als auch die Parade sind betroffen.

Köln – Der CSD in Köln ist eine der größten Pride-Veranstaltungen weltweit. Doch 2024 kann das Straßenfest samt großer und vor allem bunter Demo nicht wie gewohnt stattfinden. Der Grund: Die Fußball-EM findet vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 in Deutschland statt. Die EM-Termine und der Kölner CSD überschneiden sich. Und weil Köln eine sogenannte Host City für die Euro 2024 ist, wird die Kölner Innenstadt für die EM genutzt. Die Cologne Pride muss darum verschoben werden. Es gibt jedoch einen Lösungsvorschlag, damit der CSD nicht ausfallen muss.

24RHEIN berichtet, welche Vorschläge es gibt, damit der CSD 2024 in Köln trotz Fußball-EM stattfinden kann.