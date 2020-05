Sommerurlaub trotz Corona? Auf Mallorca dürfen Hotels wieder öffnen - warum sich trotzdem niemand freut

Die Deutschen bangen in der Corona-Krise um ihren Sommerurlaub. Doch neben Heimaturlaub werden Reisen in einige andere Länder wahrscheinlicher. Der News-Ticker.

Wegen der Coronavirus-Pandemie* stehen die Chancen auf einen Sommerurlaub im Ausland nicht wirklich gut.

stehen die Chancen auf einen im Ausland nicht wirklich gut. Die von der Corona-Krise schwer getroffene Tourismusbranche fordert vehement Lockerungen - erste Bundesländer reagieren, allen voran Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

schwer getroffene Tourismusbranche fordert vehement - erste Bundesländer reagieren, allen voran Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus* und die Corona-News aus Deutschland* .

und die . Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*. Ferner gibt es folgende Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen*.

Update 14.51 Uhr: Die in weiten Teilen des Corona-Hotspots Spanien bevorstehenden Lockerungen des Lockdowns haben auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln kaum Jubel ausgelöst. Zwar dürfen Hotels ab Montag erstmals seit zwei Monaten wieder öffnen und Restaurants und Bars im Außenbereich wieder Gäste bewirten. Doch das Wochenblatt „Mallorca Zeitung“ prophezeite am Samstag: „So gut wie alle Häuser werden geschlossen bleiben.“

Der Grund? Man befürchtet, dass man kaum Kunden haben wird. „Warum sollen wir denn öffnen, wenn es keine Flüge gibt, mit denen unsere Gäste anreisen können?“, wurde Christoph Gräwert, Direktor des 900-Betten-Hotels „Samos“ in Magaluf vom Blatt zitiert. Zudem sei bisher „nicht ansatzweise klar, welche Sicherheitsvorschriften wir einhalten müssen“. Auch die mallorquinische Hoteliersvereinigung FEHM ließ wissen, dass man auf genauere Anweisungen warte.

Coronavirus im Sommer: Reisen nach Großbritannien bleiben schwierig

Update 11.55 Uhr: Schwierig bleibt es vorerst mit Reisen nach Großbritannien. Das stark von der Corona-Pandemie gebeutelte Land plant offenbar eine zweiwöchige Quarantäne für Reisende. Das berichteten unter anderem Times und BBC am Samstag. Die BBC berief sich dabei auf ungenannte Quellen bei britischen Fluggesellschaften. Premierminister Boris Johnson wolle die Maßnahme am Sonntagabend ankündigen, so die Berichte. Damit solle eine zweite Welle Coronavirus-Infektionen in dem Land verhindert werden. Das Innenministerium war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Sommerurlaub trotz Corona? In diese Länder können Deutsche bald wieder reisen

Update vom 9. Mai, 10.20 Uhr: Innerhalb der EU wird auf ein einheitliches Konzept Wert gelegt, was die Grenzöffnungen und entsprechende Urlaubs- und Reisemöglichkeiten angeht. Dennoch hat die deutsche Bundesregierung eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen: Urlaubsreisen – egal, wohin – sollten unbedingt unterlassen werden. Dies gilt bis 14. Juni. Doch einzelne EU-Länder haben angekündigt ihre Grenzen wieder zu öffnen. So hatte etwa Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärt, die Grenze zu Deutschland noch vor dem Sommer öffnen zu wollen. Und er ist nicht allein.

Sommer-Urlaub trotz Corona: Griechenland will die Grenzen öffnen

In Griechenland soll der Tourismus zum 1. Juli wiederbelebt werden. Die ersten strengen Ausgangssperren wurden bereits wieder gelockert. Bis zum 15. Mai will die Regierung erklären, wie das Gastgewerbe in Zeiten von Corona funktionieren soll.

Sommer-Urlaub trotz Corona: Mit dem Auto nach Kroatien

Kroatien verhandelt nach Informationen von fvw.de mit den direkten Nachbarn, Österreich, Slowenien und Tschechien über Urlaubsreisen per Auto.

Sommer-Urlaub trotz Corona: Campen in den Niederlanden

Auch die Niederlande wollen offenbar Reisen innerhalb Europas akzeptieren. Demnach sollen ab Juli Lockerungen für den Tourismus gelten. Campingplätze und Ferienparks sollen dann wieder öffnen dürfen. Auch Restaurants und Theater sollen dann wieder Gäste empfangen dürfen. Allerdings mit einer Obergrenze von 100 Personen.

Sommer-Urlaub im Norden: Schwedens Grenzen sind offen

Schweden hat vergleichsweise wenige drastische Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie ergriffen. Auch die Grenzen hat das Land nicht geschlossen. Die Einreise ist jedoch mit scharfen Kontrollen und Beschränkungen verbunden. Die schwedische Regierung rät von Reisen im Inland ab.

Sommer-Urlaub trotz Corona: Tschechien will im Juli öffnen

Sicher ist es noch nicht. Aber die tschechische Regierung hat bereits angekündigt über eine Grenzöffnung im Juli zu beraten.

Sommerurlaub trotz Corona? Kanzler Kurz macht Hoffnung auf Reisen nach Österreich

Update vom 8. Mai, 18.15 Uhr: Die EU-Kommission hat eine Verlängerung des Einreisestopps nach Europa wegen der Corona-Pandemie um einen weiteren Monat gefordert. Die Behörde empfahl den Mitgliedstaaten nun, die Beschränkungen für „nicht unbedingt notwendige Reisen“ bis zum 15. Juni in Kraft zu halten.

Die Einreisebeschränkungen waren erstmals Mitte März in Kraft gesetzt worden. Sie wurden bisher einmal bis zum 15. Mai verlängert. Während einige EU-Mitgliedstaaten „erste Schritte hin zu einer Lockerung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung der Pandemie unternehmen, bleibt die Lage in Europa und weltweit instabil“, erklärte die Kommission. „Daher sollten Maßnahmen an den Außengrenzen fortgesetzt werden, um das Risiko einer weiteren Ausbreitung der Krankheit durch Reisen in die EU zu verringern“, heißt es weiter.

Sommerurlaub trotz Corona? Kanzler Kurz macht Hoffnung auf Reisen nach Österreich

Update 13.08 Uhr: An den Grenzschließungen wird aktuell scharfe Kritik geübt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat bis Pfingsten eine Entscheidung angekündigt, zuvor aber betont, dass er die Grenzkontrollen vorerst aufrechterhalten wolle. Nun springt Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in die Bresche. Derzeit seien die Ansteckungszahlen mit dem Coronavirus in Österreich geringer als in Deutschland. „Daher gehe ich auch davon aus, dass es zum Öffnen der Grenze zu Deutschland kommen wird noch vor dem Sommer", sagte Kurz bei einer Videokonferenz mit Vertretern des Gastgewerbes am Freitag in Wien.

Sommerurlaub trotz Corona? Ein Bundesland kündigt weitreichende Lockerungen an - ein zweites überrascht mit Verbot

Update vom 8. Mai, 7.13 Uhr: Es dürfte für viele Menschen die wohl wichtigste Frage des Sommers sein: kann der Urlaub wie geplant stattfinden? Bislang scheint das fraglich, doch nachdem Schleswig-Holstein bereits am Donnerstag Tourismus-Lockerungen angekündigt hatte, öffnet nun auch Mecklenburg-Vorpommern ab dem 25. Mai seine Hotels für Urlauber.

Doch mit einer Ausnahme. Wie Bild die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zitiert, dürften Personen aus deutschen Hochrisiko-Gebieten auch nach dem 25. Mai nicht in das Bundesland einreisen. Wie genau ein solches Hochrisiko-Gebiet definiert wird, ist demnach noch nicht ganz sicher.

Doch Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe erklärt gegenüber Bild: „Die Ministerpräsidentin hat zwei Kreise gemeint: Das ist einmal Greiz und das ist Heinsberg.“ Während der Landkreis Greiz aktuell mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner verzeichnet und somit laut Bund und Ländern mit weiteren Einschränkungen rechnen muss, galt Heinsberg lange Zeit als der erste Hotspot des Landes.

Ob das Einreiseverbot für die beiden Landkreise wieder aufgehoben wird, sobald sich die Infektionszahlen senken oder ob ein Einreiseverbot auch für weitere Landkreise ausgerufen wird, ist demnach nicht bekannt. „Die genauen Regeln werden da noch festgelegt“, erklärt der Regierungssprecher des Bundeslandes gegenüber Bild.

Indes warnen Virologe Drosten und hunderte Kollegen vor Fake-News hinsichtlich des Coronavirus und üben massive Kritik an Facebook, Google und Twitter.

Sommerurlaub trotz Corona? Ein Bundesland kündigt weitreichende Tourismus-Lockerungen an

Update vom 7. Mai, 19.00 Uhr: In Norddeutschland ist der Tourismus aufgrund der Corona-Pandemie praktisch auf Null heruntergefahren worden. Nun wagt Schleswig-Holstein ab dem 18. Mai einen Neustart der Tourismus-Branche. Das Einreiseverbot fällt damit, Urlaubern sollen Hotels und Ferienwohnungen an Nord- und Ostsee wieder zur Verfügung stehen. Auch Inseln und Halligen sind für Besucher wieder offen.

Sommerurlaub trotz Corona? Schleswig-Holstein mit weitreichenden Tourismus-Lockerungen

Für gastronomische Betriebe besteht die Möglichkeit, wieder den Betrieb aufzunehmen, allerdings nur bis 22 Uhr. 50 Gäste sind pro Raum erlaubt, die geltenden Abstandsregeln müssen nach wie vor eingehalten werden. „Es gibt jetzt mehr Freiheit und damit auch für alle Beteiligten mehr Verantwortung“, meinte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag.

Gemeinschaftsräume sowie Schwimmbäder und Saunabereiche bleiben weiterhin geschlossen, um Versammlungen zu vermeiden. Auch Freibäder bleiben vorerst zu. Soweit sich die Gäste der Situation angemessen versorgen können, dürfen auch Camping- und Wohnmobilstellplätze wieder genutzt werden. Ausflugsschiffe dürfen ab 18. Mai wieder in Schleswig-Holsteig ablegen, Geschäfte in Bäderorten dürfen - allerdings in Absprache mit den Kreisen - zudem wieder sonntags öffnen.

Sommerurlaub trotz Corona? Erste Strände öffnen wieder für Tagestouristen

Update, 16.03 Uhr: Erste Strände in Deutschland sind bald wieder zugänglich: Die Strände an Elbe und Außenweser im Kreis Cuxhaven werden am 14. Mai wieder für Tagestouristen geöffnet. Das derzeitige Verbot laufe am 13. Mai aus und werde nicht verlängert, sagte ein Sprecher des Landkreises. Die Küstenorte waren seit kurz vor Ostern den Einheimischen vorbehalten gewesen.

Als erster Schritt der Lockerung dürfen nach einer Verordnung des Landes seit Mittwoch (6. Mai) wieder Besitzer von Ferienwohnungen und Dauercamper anreisen. Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) begrüßte die Rückkehr erster Gäste. „Ursächlich dafür ist die gelebte Disziplin in den vergangenen Wochen“, sagte er nach Angaben der Stadt. „Bitte lassen Sie uns das fortsetzen, dass wir bald noch mehr Lockerungen im Tourismus zulassen können“, so Santjer weiter.

Sommerurlaub trotz Corona? Laschet nennt mögliche Reise-Ziele - doch Merkels Vertrauter warnt

Update, 7. Mai, 11.25 Uhr: Trotz Beschlüssen nach dem großen Corona-Gipfel mit Angela Merkel: Kanzleramtsminister Helge Braun warnt vor zu vielen Lockerungen, die Reisen betreffen. „Wenn man zurückschaut, kann man sehen, dass genau da die großen Ansteckungsgefahren lauern“, so Braun.

Wegen des positiven Verlaufs des Infektionsgeschehens könne sich Deutschland nun dennoch etwas „zutrauen“, erklärt der Kanzleramtschef. In Sachen Grenzöffnung sei er allerdings für einen Gleichschritt Deutschlands mit seinen Nachbarstaaten, so Braun weiter. „Der Anfang dieser Grenzkontrollen war, dass in Deutschland die Geschäfte auf waren und im Nachbarland nicht mehr und es dann zu ganz viel Bewegung kam, weil die Leute dann zum Einkaufen über die Grenze gekommen sind“, sagt der CDU-Politiker.

Urlaub trotz Corona - Wohin dürfen die Menschen in Bayern eigentlich in die Pfingstferien reisen?* Ein Überblick.

Sommerurlaub trotz Corona? Laschet macht Hoffnung auf EU-Reisen und nennt mögliche Ziele

Update vom 6. Mai, 20.45 Uhr: Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hinsichtlich der Urlaubs- und Reisemöglichkeiten im Sommer und machte Hoffnung.

So seien neben Reisen in Deutschland auch Ferien in Europa nicht ausgeschlossen. „Wir werden ab 11. Mai, ab 15. Mai erleben, dass in Frankreich beispielsweise der Lockdown beendet wird.“ Auch mit den Niederlanden wolle man sich abstimmen, da viele Bürger dort oder nach Belgien an die Küsten fahren würden.

Auch das beliebte Urlaubsziel Griechenland, das „die Krise relativ gut überstanden“ hat, brachte Armin Laschet ins Gespräch. „Man wird die Konzepte anschauen müssen, wie Europa als Ganzes vorankommt. Wann kommen wir zu dem Punkt, dass wir die Grenzschließung beenden?“

Fernreisen könne sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident allerdings nur schwer vorstellen. Schon eher würde sich die direkt an Deutschland grenzenden Länder anbieten. Alles hänge von den Entwicklungen hinsichtlich der Infektionszahlen ab.

Die Verschiebung des Risikomanagements in die Bundesländer sei richtig*, findet Politikredakteur Christian Deutschländer. Der Bund soll sich um Dringenderes kümmern - ein Kommentar.

Sommerurlaub trotz Corona? Griechenland plant Offensive für Auslandstourismus - konkretes Öffnungsdatum steht fest

Update 19.11 Uhr: Heimaturlaub in Deutschland wird dank fortschreitender Corona-Lockerungen der Bundesregierung immer wahrscheinlicher. Und nun bastelt auch Griechenland an einem Konzept, durch das Touristen in dem Land ihren Sommerurlaub verbringen können, ohne sich oder andere dabei einem erhöhten Gesundheitsrisiko auszusetzen.

Urlaub trotz Corona? Griechenland arbeitet an Tourismus-Plan: Gesundheits-Protokolle und -pässe im Gespräch

Bisher gilt die weltweite Reisewarnung noch bis 14. Juni - ob sie danach verlängert wird, bleibt abzuwarten. Trotz aller Einschränkungen hat Griechenlands Tourismusminister Charis Theoharis konkrete Ideen entwickelt, wie der Strandurlaub in seinem Land doch noch klappen könnte. „Wir haben einen Plan zur Unterstützung des griechischen Tourismus. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, aber in Übereinstimmung mit den Gesundheitsvorschriften“, verriet Theoharis laut einem Bericht von Bild.de im griechischen Parlament.

Demnach beinhaltet der Plan, dass Gesundheits-Protokolle für Hotels, Yachthäfen, Yachten, Flugzeuge und Reisebusse erstellt werden - eventuell basierend auf sogenannten Gesundheitspässen. Konkret heißt das: Touristen sollen konsequent auf das Coronavirus getestet werden. Theoharis nimmt an, dass solche Maßnahmen realistisch umzusetzen seien. Allerdings müssten die genauen Details noch diskutiert werden. Sein Ziel ist es, Bedingungen zu schaffen, durch die weder die Gesundheit der Besucher noch die der Anwohner oder das Ansehen der Reiseziele gefährdet werde, heißt es bei Bild.de.

Urlaub trotz Corona? Griechenlands Tourismusminister hofft auf internationale Zusammenarbeit Vereinbarungen

Dabei setzt der Tourismusminister auch auf internationale Zusammenarbeit. Die Unterstützung anderer Länder will er sich durch diplomatische Maßnahmen sichern. Griechenland sei bereit, Touristen aufzunehmen. Wenn aber die deutsche, russische oder die US-Regierung für diejenigen, die aus Griechenland zurückkehrten, Quarantäne* anordne, werde das die Touristen abschrecken. Deshalb sollen vorab bilaterale Vereinbarungen mit den jeweiligen Regierungen getroffen werden.

+ Den Sommerurlaub in Griechenland müssen die Deutschen vielleicht noch nicht komplett abschreiben. (Symbolbild) © AFP / ANGELOS TZORTZINIS

Ein weiterer zentraler Punkt sollen staatliche Zuschüsse werden. Die griechischen Ministerien für Finanzen, Entwicklung und Arbeit wollen noch in dieser Woche spezifische und kostengünstige Finanz-Pakete für die Umsetzung der Tourismus-Strategie zur Verfügung stellen. Der Plan: Die Regierung bezahlt teilweise die Gehälter für die Beschäftigten der Tourismusbranche. Zudem könnten Bars, Restaurants und Cafés in Absprache mit den jeweiligen Kommunen dann nur noch vergünstigte Gebühren für die Straßennutzung in ihren Außenbereichen zahlen. Des Weiteren könnte das Geld direkt in die Finanzierung der umfassenden Corona-Tests für Touristen fließen.

Urlaub trotz Corona? Griechenland plant Werbekampagne mit Fokus auf Corona-Krisenmanagement

Geplant ist zudem eine Werbekampagne, die Touristen anlocken soll. Sie soll schon in den kommenden Wochen fertig sein. Das Besondere: Anstatt die klassischen Pluspunkte Griechenlands, wie zum Beispiel gutes Essen und türkisblaues Meer, zu betonen, sollen bei dieser Kampagne die Sicherheit und das funktionierende Corona-Krisenmanagement im Fokus stehen. In der Tat gibt es in Griechenland bisher relativ wenige Corona-Infektionen. Laut aktuellen Informationen der Johns-Hopkins-Universität sind dort bislang 2663 Infizierte und 147 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Um sicherzugehen, dass die Tourismuskampagne auch bei der Zielgruppe ankommt, ist in Griechenlands Tourismus-Plan vorgesehen, die Kontakte zu internationalen Medien und Reiseveranstaltern zu intensivieren. So seien zum Beispiel mit dem Reiseveranstalter TUI schon erste Gespräche geführt worden.

Und damit nicht genug: Auch ein konkretes Startdatum für die Öffnung Griechenlands zum Zwecke des Auslandstourismus steht bereits fest. „Wir werden am 1. Juli den Tourismus für das Ausland öffnen“, sagte der griechische Staatsminister Giorgos Gerapetritis am Mittwoch im griechischen Parlament. Weiter hieß es, dass die Regierung in Athen bis zum 15. Mai Einzelheiten dazu mitteilen werde.

Urlaub trotz Corona? Bundesländer sollen über Wiedereröffnung von Hotels bestimmen - Virologen sind positiv gestimmt

Update 17.11 Uhr: Die Hoffnung auf einen angenehmen Sommer - oder gar auf Urlaubs-Feeling steigt. Zum einen haben die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch beschlossen, dass die Bundesländer im einzelnen über die Wiedereröffnung von Hotels und Ferienwohnungen bestimmen. Zum anderen regen sich offenbar auch unter Virologen positive Einschätzungen der Lage.

Nachdem bereits in Regierungskreisen innereuropäische Urlaube möglich scheinen, so gibt der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit (41) im Bild-Interview Aussicht auf ein Sommer-Freizeit-Gefühl in Deutschland. Natürlich nur, nach entsprechender Entscheidung aus der Politik. „Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Familien innerhalb Deutschlands in Ferienhäuser oder -wohnungen fahren“, sagt der Virologe gegenüber Bild.de. Es handele sich dann ja um Personen aus einem Haushalt. Auch für Schwimmbäder und Open-Air-Einrichtungen macht der Virologe Hoffung: „Hier gilt: Wenn nur eine kleine Anzahl an Besuchern zugelassen wird, die sich an das jeweilige Hygiene-Konzept halten und sich mit Abstand begegnen können, spricht nichts dagegen.“

Übrigens: Nachdem bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch zahlreiche Lockerungen vereinbart wurden, gelangten auch Details zum Ablauf der Konferenz an die Öffentlichkeit. So soll es zwischen Kanzlerin Merkel und einem Ministerpräsident einen besonders erweiterten Gesprächsbedarf gegeben haben.

Urlaub trotz Corona? Reisen auf die Balearen oder griechischen Inseln könnten im Sommer möglich sein

Update vom 6. Mai, 10.35 Uhr: Gibt es Hoffnung für den Sommerurlaub? Bundesaußenminister Heiko Maas (CDU) hatte wiederholt darauf hingewiesen, dass mit einem solchen in diesem Jahr kaum zu rechnen sei. Jetzt meldet sich der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Staatssekretär Thomas Bareiß, und macht Hoffnung.

So könnten etwa Reisen auf die Balearen oder die griechischen Inseln möglich sein, wenn es die Infektionslage dort zulasse. „Wenn es dort kaum noch Neuinfektionen gibt und die medizinische Versorgung funktioniert, könnte man auch über einen Sommerurlaub dort nachdenken“, sagte Bareiß demTagesspiegel.

Die „große Fernreise“, falle seines Erachtens zwar aus. Je nachdem, wie sich die Pandemie in den kommenden vier bis acht Wochen entwickele, halte er Sommerferien innerhalb Europas aber für möglich, so Bareiß weiter. Mit den Nachbarländern Deutschlands sei man bereits im Gespräch. „Aber ich würde auch andere Regionen in Europa noch nicht abschreiben, etwa die Balearen oder die griechischen Inseln.“

Urlaub trotz Corona? Auch Bayern prescht vor - Pläne für Aus der Grenzkontrollen werden konkreter

Update vom 5. Mai, 21.42 Uhr: Sommerurlaub ade? Angesichts der Corona-Pandemie ist es fraglich, ob die Deutschen in wenigen Monaten am Strand oder den Seen in der Sonne liegen können. Nun macht ein Virologe jedoch Hoffnung.

Gegenüber bild.de (Artikel hinter Bezahlschranke) erklärt Professor Jonas Schmidt-Chanasit: „Wir Virologen können nur Impulse und Ideen liefern, die Entscheidung liegt am Ende natürlich bei der Politik. Und dabei müssen natürlich die Infektionszahlen genau beobachtet werden. Aber ich persönlich glaube, dass es realitätsfern ist, unser Leben noch monatelang zu stoppen.“

Hoffnung macht der Virologe allen voran für Urlaub in Ferienhäuser, denn „es spricht überhaupt nichts dagegen, dass Familien innerhalb Deutschlands in Ferienhäuser oder -wohnungen fahren“, sagt der Virologe. Schließlich gehe es ja um eine Gruppe Menschen, die sonst auch in einem Haushalt lebt.

Die Unterbringung in Hotels hältSchmidt-Chanasit ebenfalls für möglich, allerdings nur in einer gedrosselten Zahl der Gäste - „zum Beispiel nur zehn oder 20 Prozent so viel wie sonst.“

Problematisch sieht er jedoch den Tagestourismus an den Stränden der Republik, da sich dort viele Menschen tummeln, möglich wäre jedoch, „dass nur an den Strand darf, wer dort wohnt oder zum Beispiel ein Ferienhaus gemietet hat.“

+ Urlauber 2018 am Strand von Norddeich. Die Menschen sitzen dicht aneinander. In diesem Jahr ist dies nicht möglich. © dpa / Mohssen Assanimoghaddam

Coronavirus in Deutschland: Pläne für Aus der Grenzkontrollen werden konkreter

Update vom 5. Mai, 18.24 Uhr: Können sich die Menschen trotz Coronavirus nun doch auf Sommerurlaub im Ausland freuen? Die Grenzen zwischen Deutschland und seinen Nachbarn könnten ab Mitte Mai wieder durchlässiger werden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur haben Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bereits konkret über ein Konzept gesprochen, wie man dann eine Eindämmung des Coronavirus und geltende Quarantäne-Regelungen gegebenenfalls auch ohne formelle Grenzkontrollen sicherstellen könnte.

In einem gemeinsamen Lagebild des Gesundheitsministeriums und des Innenressorts heißt es, geplant sei eine „schrittweise Grenzöffnung“ im Norden.

Auch zwischen dem Bundesinnenministerium und anderen Bundesländern mit Grenzen, an denen aktuell Kontrollen stattfinden, werde bereits über entsprechende Konzepte beraten, hieß es. Seehofer hatte die Mitte März angeordneten Kontrollen an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Schweiz am Montag bis zum 15. Mai verlängert. Durch die „schrittweise“ Öffnung könnten sich für die Menschen nun zusätzliche Möglichkeiten in Sachen Sommerurlaub auftun.

Coronavirus: Urlaub trotz Krise? Österreich hofft auf deutsche Reisende

Update vom 5. Mai, 17 Uhr: Österreich wirbt weiter beharrlich um deutsche Touristen für den Sommerurlaub - trotz oder gerade wegen der Corona-Krise.

Im südlichen Nachbarland machen die Deutschen den Großteil der Urlauber aus. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollte sich zuletzt auf eine Grenzöffnung zwischen Bayern und Tirol einerseits sowie Bayern und dem Salzburger Land andererseits aber nicht festlegen.

„Ich werde in dieser Frage nicht locker lassen. Österreich schafft alle Voraussetzungen für einen sicheren und schönen Urlaub“, erklärte nun die österreichische Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im Gespräch mit der Bild.

„Ich sehe mich hier als Verbündete der vielen deutschen Gäste, die ihren Urlaub in Österreich verbringen wollen“, meinte die 41-Jährige weiter: „Unser Erfolg beim Kampf gegen das Coronavirus ist die solide Grundlage dafür, dass wir an Zukunftskonzepten für den Sommer arbeiten.“

Sommerurlaub am Wörthersee, am Neusiedler See, in den Tiroler Alpen oder an der Donau? Es wird wohl intensive Gespräche zwischen den Bundesregierungen in Berlin und Wien geben.

Urlaub in Deutschland trotz Corona? Tourismusbranche macht Druck

Erstmeldung vom 5. Mai: „Oh, ich hab' solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die Nordsee! Ich will zurück nach Westerland.“

Der Refrain des Ärzte-Klassikers „Westerland“ könnte zum Motto vieler Deutscher in diesem Sommer werden, da Urlaub im Ausland wegen der Coronavirus-Pandemie unwahrscheinlich bis zumindest umständlich ist.

Nachdem zuvor die Tourismusbranche ordentlich Druck für weitere Lockerungen gemacht hatte, ist nach Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein nun auch Bayern* in puncto Sommerurlaub vorgeprescht.

„In Bayern können Sie Urlaub machen“, erklärte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf Nachfrage des Münchner Merkur*: „Sie können auch campen, da gibt es hervorragende Möglichkeiten.“ Camping am Chiemsee, am Dreiflusseck bei Passau oder in Lindau am Bodensee?

Sommerurlaub: Markus Söder - Urlaub in Bayern wird möglich sein

Wie der bayerische Landesvater nun erklärte, dürfen ab dem Pfingstsamstag, 30. Mai, Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze im Freistaat wieder öffnen - unter Einhaltung strikter Hygieneregeln.

„Wir werden zu Pfingsten, am 30., Hotel und Tourismus zulassen“, erklärte Söder - allerdings ohne Sauna oder Schwimmbäder. Zuvor hatte sich der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), vorsichtig zum Thema Urlaub geäußert: „Ich gehe davon aus, dass das möglich sein wird, hoffentlich auch schon im Sommer“, sagte der Schwabe.

Doch: Einzelne Bundesländer schaffen längst Fakten. So dürfen in Mecklenburg-Vorpommern, etwa an der Ostsee oder der Mecklenburgischen Seenplatte, Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen ab dem 18. Mai unter geringerer Auslastung wieder öffnen.

Sommerurlaub in Corona-Zeiten: Schleswig-Holstein macht richtig Tempo

Wie Focus Online berichtet, soll zudem das Einreiseverbot für Touristen aus anderen Bundesländern ab dem 25. Mai aufgehoben werden. Ab dem Montag, 25. Mai, sollen auch die Hotels in Niedersachsen wieder öffnen, ergo, an der Nordsee zwischen Elbe, Cuxhaven, Ostfriesischen Inseln und Emden an der deutsch-niederländischen Grenze. Auch hier mit geringerer Anzahl an verfügbaren Betten.

Richtig aufs Tempo drückt Schleswig-Holstein: Schon seit dem 4. Mai ist Dauercamping wieder erlaubt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) haben sich laut Focus Online zudem auf eine Öffnung der Grenze zu Dänemark zum 15. Mai verständigt.

Sommerurlaub trotz Corona-Krise? Reisen ins Ausland sind unwahrscheinlich

Noch vor Pfingsten soll also im nördlichsten deutschen Bundesland der Tourismusbetrieb wieder anlaufen - auch in Westerland auf Sylt.

Anders sieht es mit Sommerurlaub im Ausland aus: Das Auswärtige Amt hatte seine Reisewarnung erst kürzlich bis (mindestens) 14. Juni verlängert.

