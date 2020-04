Coronavirus: Urteil in Hessen kippt Schulpflicht für Viertklässler - Kultusminister feilen an neuem Konzept

Die deutschen Schulen sind schwer von der Corona-Krise betroffen. Nun starten die ersten Bundesländer mit den Abschlussprüfungen. Anfang Mai sollen weitere Länder folgen.

In der Corona*-Krise warten tausende Schüler in Deutschland auf das Ende der Zwangs-Ferien .

in Deutschland auf das Ende der . Nun sollen die Kultusminister ein gemeinsames Konzept für den Neustart erstellen.

ein gemeinsames Konzept für den Neustart erstellen. Bundesbildungsministerin Karliczek sprach sich für Samstags-Unterricht aus.

Berlin - Wie bereits vor Tagen offiziell bekannt gegeben wurde, soll der Schulbetrieb in der Corona-Krise bundesweit ab 4. Mai neu anlaufen. Erst sollen Abschlussklassen und Schüler, die im kommenden Jahr Prüfungen schreiben, wieder in den Alltag eingegliedert werden. Auch mit den letzten Grundschuljahrgängen, die ab dem kommenden Herbst eine weiterführende Schule besuchen, soll anfangs geplant werden.

Corona-Krise: Verwaltungsgerichtshof kippt Schulpflicht für Viertklässler in Hessen

Am Freitag sorgte nun jedoch eine Entscheidung des hessischen Verwaltungsgerichtshofs in Kassel für Aufsehen, da die Schulpflicht der Viertklässler in Hessen außer Kraft gesetzt wurde. Es handelte sich um einen Eilantrag einer Frankfurter Schülerin gegen die Corona-Verordnung des Bundeslandes. Dem Antrag zufolge machte die Schülerin geltend, dass dieAnordnung des Schulbesuchs für Viertklässler in Grundschulen für diese ein erhöhtes Infektionsrisiko begründe.

Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen wird in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden. Das bedeutet: Die Grundschulen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. — @ismailtipi (@Ismailtipi) April 24, 2020

Die Richter sahen hier eine Ungleichbehandlung der Schüler dieser Jahrgangsstufe im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes* ein Schulbesuch bis 3. Mai verboten werde. Die Viertklässler seien somit in ihrem Grundrecht verletzt - der Gerichtsbeschluss ist unanfechtbar.

Corona-Krise: Kultusminister feilen an Konzept - Erste Bundesländer nehmen Betrieb langsam wieder auf

Doch wie wird das weitere Vorgehen nun bestimmt? Die Kultusminister der Länder sollen bis zum Ende des Monats ein Konzept zu den Bereichen Hygienemaßnahmen, Pausenzeiten sowie Schulbusbetrieb und Gruppenaufteilung vorlegen. Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands erklärt, man erwarte von den Kommunen die „Nachrüstung von Toiletten- und Waschanlagen, Desinfektionsspendern und enger getaktete Reinigungszyklen“. Ausnahmen gibt es bei Abschlussklassen, die unter strengen Auflagen bereits vor Anfang Mai an Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen teilnehmen dürfen.

Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Schleswig-Holstein begannen damit bereits am vergangenen Montag (20. April). Genauer gesagt starteten Sachsen und NRW mit den wichtigen Prüfungsvorbereitungen, während Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein bereits den Startschuss für die Abiturprüfungen gaben. Einige Tage später werden weitere Bundesländer nachziehen, andere warten noch bis Anfang Mai. Bayern, das am stärksten betroffene Bundesland, soll erst am 11. Mai die Schulen wieder schrittweise öffnen und dehnt seine schulfreie Zeit somit weiter aus.

Corona-Krise: Bildungsministerin Karliczek für Samstags-Unterricht - und gegen Sommerferien-Kürzung

Wie wird der Schulalltag in der Corona-Krise* genau aussehen? Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach sich in einem Interview mit dem Spiegel für eine Mundschutzpflicht* aus und würde sie gerne ab der ersten Klasse einführen. Die Ministerin ist auch nicht abgeneigt von einem Modell, das auch Samstags-Unterricht beinhalten würde. So könnten Schulwochen sechs Tage haben und Gruppen alle zwei Tage am Unterricht teilnehmen. Beim Thema der Verkürzung der Sommerferien zeigte sich Karliczek zurückhaltend.

Weiß Karliczek wie sich Erstklässler verhalten? Spätestens zur Frühstückspause ist die Maske weg.



Wo bleibt die Forderung nach Samstagsunterricht, wenn durch #Lehrermangel so viel Unterricht ausfällt? Außerdem: Die meisten Schüler erledigen Schulaufgaben. Zu Hause. — MiWo110100 (@wo110100) April 24, 2020

